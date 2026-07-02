Cuba denuncia política de EE.UU. para provocar sufrimiento en la isla

«Una clase de políticos siente orgullo y sus participantes se celebran entre ellos por tales logros», señaló en Facebook el viceministro de Relaciones Exteriores.

En la publicación, detalló que tales políticos aplauden la cantidad de horas de apagón, las familias que carecen de gas para cocinar, la comida que se descompone por falta de refrigeración, las cirugías que se posponen o no se realizan, así como la erosión de los índices de mortalidad infantil y la consecuente muerte de recién nacidos.

«Es la guerra cruel y cotidiana a la que se somete a la nación», condenó.

Asimismo, mencionó que el hostil diseño se expresa también en la falta de transporte público, los desechos sólidos que se acumulan en cada cuadra, las dificultades para asegurar la educación, la interrupción de empleos y disminución de ingresos personales y familiares, la inflación y las carencias denigrantes que el pueblo conoce muy bien.

Cuba, en contraposición, responde mientras cada acto de creatividad, reparación ingeniosa y solución, por muy endeble que sea, cada vida salvada y cada acto de solidaridad se registran como derrotas del imperialismo.

En tal sentido, destacó la resiliencia de la mayor de las Antillas y que los reveses a las medidas anticubanas son propinados por un pueblo pacífico, pero negado a volver a la condición de súbdito dependiente y despreciado que sufrió durante la primera mitad del siglo XX.

En otro mensaje, Fernández de Cossío alertó que el Gobierno de Estados Unidos ha presionado a gobiernos de varias partes del mundo para que pongan fin a programas bilaterales de atención médica con Cuba, privando a comunidades enteras de acceso a servicios de salud, destacan medios de prensa en el archipiélago.

«Presiona ahora a esos mismos gobiernos y a muchos otros, incluidos aliados, para que modifiquen su tradicional posición contra el bloqueo económico, comercial y financiero en la ONU e incluso para que rehúsen debatir tan importante tema», afirmó el viceministro.

Explicó que Washington presiona con demostrado éxito a todos los gobiernos para que acaten la prohibición emitida de exportar combustible a Cuba y que con el aparente consentimiento de la mayoría va diseñando un nuevo orden internacional de improbable sostenibilidad.