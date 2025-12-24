CMHW
Cuba denuncia en el Consejo de Seguridad escalada de agresiones de EE.UU. contra Venezuela
En la imagen: el representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Embajador Ernesto Soberón Guzmán

Cubaminrex

Miércoles, 24 Diciembre 2025 11:16

El Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Embajador Ernesto Soberón Guzmán, denunció en el Consejo de Seguridad la peligrosa escalada de agresiones del Gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, en abierta violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

Durante la reunión titulada “La creciente situación en torno a Venezuela amenaza la paz y la seguridad de toda la región de América Latina y el Caribe”, el Embajador cubano alertó sobre acciones irresponsables y sin precedentes, como el bloqueo naval declarado por Estados Unidos, así como nuevos actos de piratería y terrorismo marítimo contra un buque petrolero venezolano en aguas internacionales del Mar Caribe, hechos que constituyen una grave amenaza a la libertad de navegación y al comercio internacional.

Soberón Guzmán condenó enérgicamente la decisión arbitraria y políticamente motivada de Estados Unidos de designar al Gobierno legítimo de Venezuela como organización terrorista extranjera, denunciando la manipulación del terrorismo como arma política y el doble rasero de una política que debilita los esfuerzos internacionales genuinos para enfrentar ese flagelo. Subrayó que estas acciones buscan aislar internacionalmente a Venezuela, aumentar la presión y escalar una agresión con consecuencias impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región.

El Representante Permanente advirtió que estas provocaciones se suman a las medidas coercitivas unilaterales, la asfixia económica, las campañas de descrédito y los ataques contra instituciones estratégicas venezolanas, incluidos recientes ciberataques, como parte de una guerra psicológica dirigida a derrocar al gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro. Asimismo, denunció que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, incluido el llamado “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”, ignora deliberadamente la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Cuba reiteró su rechazo a la prórroga de sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, por ser contrarias al Derecho Internacional, y reafirmó su firme e invariable solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolanos. El Embajador Soberón Guzmán exigió el respeto irrestricto a la soberanía, la independencia y el derecho de Venezuela a decidir libremente su destino, sin injerencias externas, y llamó a la comunidad internacional a detener esta peligrosa escalada que amenaza la paz de América Latina y el Caribe.

(Cubaminrex - Misión Permanente de Cuba ante la ONU)