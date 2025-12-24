Cuba denuncia en el Consejo de Seguridad escalada de agresiones de EE.UU. contra Venezuela

Durante la reunión titulada “La creciente situación en torno a Venezuela amenaza la paz y la seguridad de toda la región de América Latina y el Caribe”, el Embajador cubano alertó sobre acciones irresponsables y sin precedentes, como el bloqueo naval declarado por Estados Unidos, así como nuevos actos de piratería y terrorismo marítimo contra un buque petrolero venezolano en aguas internacionales del Mar Caribe, hechos que constituyen una grave amenaza a la libertad de navegación y al comercio internacional.

Soberón Guzmán condenó enérgicamente la decisión arbitraria y políticamente motivada de Estados Unidos de designar al Gobierno legítimo de Venezuela como organización terrorista extranjera, denunciando la manipulación del terrorismo como arma política y el doble rasero de una política que debilita los esfuerzos internacionales genuinos para enfrentar ese flagelo. Subrayó que estas acciones buscan aislar internacionalmente a Venezuela, aumentar la presión y escalar una agresión con consecuencias impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región.

El Representante Permanente advirtió que estas provocaciones se suman a las medidas coercitivas unilaterales, la asfixia económica, las campañas de descrédito y los ataques contra instituciones estratégicas venezolanas, incluidos recientes ciberataques, como parte de una guerra psicológica dirigida a derrocar al gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro. Asimismo, denunció que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, incluido el llamado “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”, ignora deliberadamente la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Cuba reiteró su rechazo a la prórroga de sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, por ser contrarias al Derecho Internacional, y reafirmó su firme e invariable solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolanos. El Embajador Soberón Guzmán exigió el respeto irrestricto a la soberanía, la independencia y el derecho de Venezuela a decidir libremente su destino, sin injerencias externas, y llamó a la comunidad internacional a detener esta peligrosa escalada que amenaza la paz de América Latina y el Caribe.

(Cubaminrex - Misión Permanente de Cuba ante la ONU)