Cuba defiende estabilidad mundial y apoya a Venezuela

El canciller cubano intervino este miércoles en la Decimonovena Reunión Ministerial del Movimiento de Países No lineados (MNOAL) que comenzó en la capital ugandesa y cuyos temas reseñó en X.

En dicha red social, reflejó literalmente, “denunciamos ataques gobierno EEUU vs@ONU_es y acuerdos multilaterales indispensables para enfrentar desafíos globales; e imposición medidas coercitivas unilaterales vs países del Sur, con fines de desestabilización y dominación”.

Igualmente, el titular de exteriores aclaró la postura de la nación caribeña por un mundo de paz, “Rechazamos utilización de meros pretextos para amenazar paz y estabilidad regionales e internacionales, como ocurre con actual extraordinario y peligroso despliegue militar de #EEUU en Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, en flagrante violación del Derecho Internacional”.

En sus palabras en la sesión inaugural de la cita en Uganda, Rodríguez abordó la actual situación en la zona y la posición cubana al respecto.

“Ante peligro de agresión militar, reiteramos invariable y total apoyo a #Venezuela y Unión Popular Militar, liderada por legítimo presidente Nicolás Maduro Llamamos a comunidad internacional a movilizarse para detener ataque y preservar a América Latina y Caribe como Zona De Paz.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, inició el pasado 9 de octubre una gira por países africanos, que incluyó Togo, Benin y Etiopía y ahora Uganda en el encuentro de medio término de NOAL, los días 15 y 16 de octubre.

Según la cancillería, el encuentro es un espacio importante para fortalecer la unidad y los principios de soberanía, paz y desarrollo entre las naciones miembros, áreas en las que Cuba ha sido un actor comprometido desde la fundación del Movimiento.