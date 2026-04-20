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Cuba confirmó encuentro con delegación de Estados Unidos en La Habana
Imagen: Archivo.

Cuba confirmó encuentro con delegación de Estados Unidos en La Habana

Tomado de Cubadebate

Lunes, 20 Abril 2026 15:37

El diario Granma, en intercambio esta mañana con el subdirector general a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Alejandro García del Toro, indagó acerca de recientes publicaciones de la prensa extranjera sobre reuniones entre funcionarios de la la nación norteña y Cuba en La Habana.

García del Toro expresó: “Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción.

“Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos. Por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.

Cuba confirmó encuentro con delegación de Estados Unidos en La Habana
Subdirector general a cargo de EE. UU. del MINREX, Alejandro García del Toro. Foto: Minrex.

“En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional.

“La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también, un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio”.