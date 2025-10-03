CMHW
Cuba condena ataque contra sinagoga en Manchester, Reino Unido
Foto: Tomada de Prensa Latina.

Viernes, 03 Octubre 2025 10:09

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó hoy el ataque perpetrado contra una sinagoga en la ciudad de Manchester, en el Reino Unido, durante la festividad de Yom Kipur.

Desde la red social X, el canciller expresó, en nombre de Cuba, sus condolencias por las víctimas y su solidaridad con sus familiares y allegados.

Al menos dos personas murieron en un grave ataque con arma blanca ocurrido frente a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en Manchester.

Según las fuerzas de seguridad del Reino Unido, el presunto autor del ataque fue abatido por agentes especializados, por lo que se presume su fallecimiento.

Tres personas más resultaron heridas durante el incidente y permanecen en estado grave.