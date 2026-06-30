Cuba celebró el aniversario 105 de la fundación del Partido Comunista de China

Era lo que decía, desde el Salón Portocarrero, el compañero Hua Xin, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en Cuba: la fe común y las experiencias de lucha unen estrechamente a dos países socialistas; ambos, dirigidos por partidos comunistas.

“El Partido Comunista de China siempre estará al lado del Partido Comunista de Cuba”, afirmó el diplomático en una jornada que también contó con la presencia, por parte de la Mayor de las Antillas, de miembros del Buró Político; dirigentes del Partido, el Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, entre otros invitados a la conmemoración.

También confluyeron en el hermoso salón, por parte del gigante asiático, funcionarios de la embajada China en Cuba, estudiantes, y representantes de empresas chinas radicadas en la Isla; así como embajadores y otros representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en el país caribeño.

En una intervención marcada por la gratitud, la evocación y la firmeza, el compañero Hua Xin enunció: “El Primero de julio celebraremos el 105 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China. En nombre de la Embajada de China en Cuba, agradezco al Comité Central del Partido Comunista de Cuba por organizar esta actividad conmemorativa, y expreso mis más sinceros saludos y agradecimientos al Partido, al Gobierno y a los amigos de todos los sectores de Cuba que han apoyado de manera constante la amistad entre nuestros partidos y países”.

El amigo recordó el proceso de fundación del Partido Comunista de China, cómo “sus pioneros dieron vida a un gran espíritu fundacional: la adhesión a la verdad, la defensa de los ideales, el cumplimiento de las aspiraciones originales, la asunción de las misiones históricas, la disposición al sacrificio, la lucha heroica, la lealtad y el compromiso con el pueblo”.

En otro momento de su intervención el embajador comentó que “uno de los factores decisivos para que el Partido Comunista de China haya alcanzado grandes logros ha sido su empeño constante en fortalecer su propia construcción”. Y recalcó que se ha llevado adelante una profunda síntesis de más de cien años de experiencia, lo cual ha incluido ideas novedosas, enfoques y estrategias donde el pensamiento de Xi Jinping ha jugado un papel muy importante, y donde ha quedado claro que “la conducción del Partido es la característica esencial del socialismo con peculiaridades chinas”.

Más adelante en sus palabras el compañero Hua Xin enfatizó: “Hoy, frente a la escalada del bloqueo impuesto por Estados Unidos, así como sus amenazas militares, el Partido, el Gobierno y el pueblo de Cuba mantienen firme su convicción, no se doblegan ante las presiones y defienden con determinación la soberanía nacional y la causa socialista”. E hizo hincapié:

“Nos oponemos categóricamente a las sanciones unilaterales ilegales y a cualquier forma de intervención militar; exigimos que Estados Unidos ponga fin de inmediato al bloqueo y a toda forma de coerción, y que deje de violar el derecho del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo”.

“Apoyamos con firmeza a Cuba en la exploración de un camino de desarrollo socialista, acorde con sus condiciones nacionales; y valoramos altamente la decisión del Partido Comunista de Cuba de impulsar con valentía medidas de transformación económica y social. Confiamos en que, bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba, el heroico pueblo cubano sabrá superar las dificultades actuales y conquistar nuevas victorias en la construcción socialista”.

A cargo del miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales, Emilio Lozada García, estuvieron las palabras centrales del Acto de conmemoración. En su alocución recordó a los pioneros de la organización política de vanguardia en la nación hermana; y valoró: “Aquellos 50 valerosos militantes comunistas se han multiplicado y hoy son más de 100 millones, lo que los ha convertido en el Partido Comunista más numeroso del mundo actual”.

En un recuento de victorias, Emilio Lozada dijo: “Han sido múltiples los logros del Partido Comunista de China en los últimos 105 años”. Y trajo a colación que, “en la historia de su lucha, sobresale la conducción de la heroica hazaña de la Gran Marcha por parte del Ejército Rojo, entre octubre de 1934 y octubre de 1936, que dio un nuevo y definitivo rumbo a la guerra, y que demostró lo que es capaz de hacer un pueblo guiado certeramente por su Partido Comunista”.

No tiene precedente -destacó el dirigente partidista- “el liderazgo desempeñado por la organización comunista China durante más de setenta años en la conducción del largo y complejo proceso de construcción del socialismo”.

En otra parte de su intervención Lozada expresó que “en el orden internacional, los comunistas chinos han promovido la paz, el multilateralismo, la defensa del derecho internacional y de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

“Han sido relevantes en los últimos años las iniciativas promovidas por el Secretario General del Partido, compañero Xi Jinping, sobre la Franja y la Ruta de la Seda, la Construcción de una Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad, así como las iniciativas de Seguridad, Desarrollo, Civilización y Gobernanza globales”.

Actualmente -destacó Emilio Lozada- “el Partido Comunista de Cuba y el Partido Comunista de China trabajan en la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido bilateral”. Y seguidamente subrayó:

“Agradecemos el firme e invariable apoyo del Partido Comunista de China en contra del bloqueo económico, comercial, financiero, y el cerco energético impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, así como contra la infame acusación al General de Ejército, Raúl Castro Ruz”.

El dirigente cubano significó también: “El Partido Comunista de Cuba agradece el permanente acompañamiento y apoyo del Partido Comunista de China, especialmente en las circunstancias actuales de castigo colectivo y genocidio silencioso contra el pueblo cubano”. Y más adelante recalcó: “El Partido Comunista de China es hoy un referente indispensable en el proceso de construcción del socialismo y ha demostrado que el sistema socialista es una alternativa viable al capitalismo salvaje que intentan imponernos desde el Norte”.

“Su vocación dirigida a lograr un orden internacional más justo, democrático y equitativo reafirma que un mundo mejor es posible”.