Cuba celebra el Primero de Mayo (+Fotos)

Foto: Radio Rebelde.

La Patria se defiende en calles y plazas, desde bien temprano se movilizan miles de trabajadores y el pueblo de Cuba.

#Cuba | 🇨🇺 El presidente @DiazCanelB encabeza uno de los frentes de marcha que se dirigen hacia la Tribuna Antimperialista este #1Mayo#LaPatriaSeDefiende pic.twitter.com/OTLpFMxAN9 — CMHW La Reina Radial del Centro (@radiocmhw) May 1, 2026

Desde la Plaza de la Revolución, encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, salió el primer frente de marcha de trabajadores que desfilará hasta llegar a la Tribuna Antimperialista.

Foto: Presidencia Cuba.

Allí, junto al Presidente y el pueblo, también estuvieron los miembros del Buró Político, doctor Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, así como Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores (CTC).

También desde los otros frentes ubicados en el Carlos III e Infanta, 23 y G, El Parque Maceo y el Castillo de La Punta comenzaron a desfilar los trabajadores de diferentes municipios de la capital, para confluir todos en Malecón.

Con información de Granma y Cubadebate.