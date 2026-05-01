CMHW
Cuba celebra el Primero de Mayo
Raúl y Díaz-Canel presiden hoy el acto central por el Primero de Mayo en La Habana. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Cuba celebra el Primero de Mayo (+Fotos)

Redacción Digital CMHW

Viernes, 01 May 2026 06:27

Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana y del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realizó este Primero de Mayo el acto central por el Día Internacional de los Trabajadores, en la Tribuna Antimperialista de La Habana.

Foto: Radio Rebelde.

La Patria se defiende en calles y plazas, desde bien temprano se movilizan miles de trabajadores y el pueblo de Cuba. 

Desde la Plaza de la Revolución, encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, salió el primer frente de marcha de trabajadores que desfilará hasta llegar a la Tribuna Antimperialista. 

Foto: Presidencia Cuba.

Allí, junto al Presidente y el pueblo, también estuvieron los miembros del Buró Político, doctor Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, así como Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores (CTC).

También desde los otros frentes ubicados en el Carlos III e Infanta, 23 y G, El Parque Maceo y el Castillo de La Punta comenzaron a desfilar los trabajadores de diferentes municipios de la capital, para confluir todos en Malecón.

Con información de Granma y Cubadebate.