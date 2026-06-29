Cuba agradece a sus migrantes y los convoca

La directora de Política Migratoria y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, Nora Alberteris, así lo hizo saber ante los delegados del VIII Encuentro de la Red que agrupa a la diáspora de la nación antillana en Latinoamérica y el Caribe.

Alberteris les reconoció el esfuerzo y a la vez «enfrentar con valentía el hostigamiento, las amenazas, agresiones, incluso, por parte de la derecha más reaccionaria».

Encomió la sostenida solidaridad de los cubanos que viven en otras naciones hacia su patria, ya sea con declaraciones, manifestaciones públicos, envío de ayuda; «cada aporte, sea grande o pequeño, fortalece nuestra capacidad de resistir y avanzar».

La diplomática denunció que Estados Unidos aplica una política presión para intentar implosionar al país caribeño.

Dijo que Washington utiliza el hambre y las enfermedades como armas políticas contra el pueblo cubano.

A la vez, subrayó, EEUU amenaza con el uso de la fuerza militar para imponer un cambio en Cuba. El mundo tiene que saber que sería una masacre innecesaria donde morirían cubanos y estadounidenses», apuntó.

La directiva del Minrex señaló que en medio de este contexto su país apuesta por avanzar, incluida la transformación de su matriz energética.

A la vez, aprobó un grupo de medidas que transformarán la economía, con un rol para los cubanos residentes o no en el territorio nacional con interés en «invertir, donar, aportar tecnología, abrir un mercado o levantar un proyecto», con un marco claro, estable y respetuoso.