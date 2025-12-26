Cuba adopta decisión gubernamental para la conservación de sus arrecifes coralinos

Entre estos destacan la protección de las costas frente al embate del mar —especialmente durante eventos extremos—, el sustento de una alta biodiversidad que incluye especies de valor comercial, y la generación de arena para la formación y mantenimiento de las playas cubanas.

A nivel global, los arrecifes de coral enfrentan una degradación acelerada debido al cambio climático y a otras presiones ambientales. Cuba no escapa a esta realidad, a pesar de los esfuerzos nacionales desplegados mediante la creación de áreas marinas protegidas, el trabajo investigativo de diversas instituciones científicas y la vinculación de las comunidades costeras a su protección, promoviendo una relación más sostenible con el mar.

Un hito clave en este proceso fue el “Bojeo a Cuba” realizado en el verano de 2023, una expedición científica que contó con la participación de instituciones nacionales y extranjeras.

Este estudio permitió obtener, por primera vez y con una metodología unificada, una valoración integral y homogénea del estado de los arrecifes en todo el territorio nacional. Los resultados no solo aportaron datos científicos cruciales, sino que también elevaron la percepción social sobre la fragilidad y el valor de este ecosistema, fundamentando la elaboración de una hoja de ruta para su conservación.

Dicho documento, que será sometido a la aprobación del Consejo de Ministros, propone un marco para una relación más responsable con este hábitat, la toma de decisiones informadas y una gestión más eficaz que involucre activamente a las comunidades locales.

En el desarrollo de esta estrategia ha sido fundamental el liderazgo de la Dra. C. Patricia González Díaz, investigadora del Centro de Investigaciones Marinas, así como la dedicación por años de numerosos científicos y conservacionistas.

Este empeño está alineado con el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida), aunque se reconoce que los avances no han alcanzado la velocidad deseada.

La próxima presentación de la hoja de ruta ante el Consejo de Ministros materializa una visión histórica: el llamado hecho hace décadas por el Comandante en Jefe Fidel Castro para que Cuba “no estuviera de espaldas al mar”. En próximas publicaciones se ofrecerán más detalles sobre el contenido y las implicaciones de este plan para la conservación de los arrecifes coralinos cubanos.