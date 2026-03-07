Cuba activa seguimiento consular para sus ciudadanos en once países de Medio Oriente ante la escalada bélica

Según precisó el canciller, las misiones diplomáticas de la mayor de las Antillas mantienen un monitoreo activo y canales de comunicación permanentes con los cubanos residentes en once países: Irán, Israel, Líbano, Siria, Jordania, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita y Qatar.

Rodríguez Parrilla señaló que esta red de seguimiento no se limita a los connacionales en el exterior, sino que se extiende también a sus familiares y allegados en Cuba que han manifestado inquietud por la situación que enfrentan sus seres queridos en la zona de conflicto.

El titular de la Cancillería cubana reiteró el compromiso irrenunciable del Estado de brindar asistencia consular a los cubanos dondequiera que se encuentren, en cumplimiento de los deberes de protección que corresponden a todo gobierno con sus ciudadanos en el extranjero.