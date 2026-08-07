Cuba acoge la IV Asamblea Continental ALBA Movimientos

Con la presencia del primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tuvo lugar en el Centro de Convenciones Varona de la Universidad de La Habana, la inauguración de la iv Asamblea Continental alba Movimientos: Por el Socialismo 100 Años caminando con Fidel, que se desarrollará hasta al próximo 8 de agosto en la capital cubana.

Cerca de 200 participantes, de ellos 150 delegados extranjeros procedentes de Estados Unidos, Canadá, España, China, Burkina Faso, América Latina y el Caribe, con representación de la Asamblea Internacional de los Pueblos, sostendrán espacios de diálogo sobre la integración regional, el antimperialismo, la solidaridad con Cuba ante las crecientes presiones del Gobierno estadounidense y las experiencias comunes de lucha.

Participaron también en la inauguración del evento los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, Manuel Marrero Cruz, primer ministro, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, entre otros dirigentes del Partido y el Gobierno, las organizaciones juveniles y de masas, y líderes del capítulo cubano de los movimientos sociales.

El Héroe de la República de Cuba Gerardo González Nordelo, coordinador nacional de los CDR, dio las palabras iniciales del evento en las que denunció el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos y la nueva arremetida ideológica imperial contra los pueblos de América.

El espacio teórico inició con los paneles: Principales Rasgos, Desafíos y Alternativas frente a la actual ofensiva imperialista sobre el sur global y Cuba en el contexto regional y global hoy, desafíos y defensa de la Revolución. Además, se dialogó sobre la situación del pueblo palestino y el aumento del paramilitarismo en África.

Como parte del programa de actividades del evento los participantes visitarán el Hospital Oncológico y la Casa de niños sin amparo parental de 10 de Octubre, un intercambio que de seguro mostrará la resistencia del pueblo cubano y sus instituciones en medio de un contexto de agresión económica y política.

ALBA Movimientos, denominada formalmente Articulación Continental de Movimientos Sociales y Populares, constituye una plataforma que articula a más de 400 organizaciones de 25 países en torno a un proyecto de unidad e integración de Nuestra América desde una perspectiva emancipadora gestada por y para los pueblos.

La plataforma opera en diálogo y sinergias integradoras con otras redes, plataformas y articulaciones de alcance continental y global. Busca impulsar una contraofensiva popular que represente toda la riqueza y diversidad de la lucha por la construcción del socialismo.