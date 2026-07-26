Cuba: 26 de Julio en Pinar del Río, otro asalto al futuro

El 26 de Julio de 1953, de forma sincronizada, fueron asaltados en las ciudades orientales de Santiago de Cuba y Bayamo los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, con el objetivo de tomarlos para iniciar la lucha y despojar a Cuba de la tiranía batistiana.

En esa mañana de la Santa Ana, un grupo de jóvenes, con el fragor del carnaval santiaguero y el secreto como cómplices, asaltaron el amanecer, y todavía puede vérseles tirando del futuro. Por eso cuando en la madrugada de ese propio día, el joven abogado Fidel Castro comunicó los detalles de la acción en la que participarían, nadie dudó que había llegado la hora de empinarse por una Cuba mejor.

Hoy el pueblo de Cuba conmemora el aniversario 73 de esa gesta, con la provincia de Pinar del Río como sede del acto central por el Día de la Rebeldía Nacional.