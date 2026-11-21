«Cuando la patria está en peligro, nos toca a todos nosotros defenderla, y por eso le damos mucho interés a cuando se desarrolla el Bastión Estudiantil Universitario, como lo estamos realizando hoy dentro del Día Nacional de la Defensa», expresó el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE) y la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI).

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República hizo un reconocimiento a los estudiantes universitarios por los niveles de preparación que van teniendo para la defensa de la patria, su disposición y la calidad de las clases de preparación para la defensa que están recibiendo.

Sé que ustedes, según me explicaron los dirigentes de las clases -les dijo-, están aprovechando bien el tiempo y las actividades, las cuales –les comentó- implican una ruptura en la vida normal de las universidades, pero son necesarias y forman parte de la integralidad que hay que tener en estos tiempos.

Díaz-Canel compartió en la mañana de este viernes con más de un centenar de estudiantes de ambos centros de altos estudios durante un ejercicio de tiro realizado en áreas de la Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa Rescaste de Sanguily Orden Antonio Maceo, como parte del Bastión Estudiantil Universitario, que se realizó este día en todas las universidades del país, incluyendo los centros universitarios municipales (CUM).

Junto al Presidente participaron los integrantes del Consejo de Defensa Nacional (CDN) y miembros del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido y Presidente de la República, y los generales de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Lázaro Alberto Álvarez Casas, titular del Ministerio del Interior.

Asistieron el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana; Meyvis Estévez Hechevarría, primera secretaria del Buró Nacional de la UJC, y Litza Elena González Desdín, presidenta nacional de la FEU.

DEFENSA DE LA PATRIA, LA REVOLUCIÓN Y EL SOCIALISMO

Díaz-Canel compartió con los jóvenes una evaluación de los complejos momentos que vivimos y sobre la creciente agresividad del imperialismo, lo que ha llevado a mantener como prioridad «la preparación para la defensa; elevar la disposición para la defensa de nuestro pueblo en interés de la Guerra de Todo el Pueblo».

En un análisis de la decisión de activar todas las estructuras de defensa del país, a nivel nacional, provincial, municipal y de zona, y declarar cada viernes como Día Nacional de la Defensa, el Presidente del CDN resaltó que se ha evolucionado hacia otro tipo de trabajo a partir de las propias experiencias que se han ido teniendo en el año, con el protagonismo a nivel de comunidad, municipio, provincia y país de las estructuras de tiempo de guerra en tiempos de paz y así dotar de mayor integralidad las tareas políticas, económicas y sociales a esos niveles.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido informó sobre la decisión de mantener la intensidad de la preparación para la defensa, siempre bajo la premisa de persuadir al enemigo de que la salida no es la confrontación.

«Los pueblos cubano y norteamericano –ratificó- lo que merecen no es una confrontación; lo que merecen es que haya un acercamiento y que podamos tener espacios de cooperación entre ambos pueblos, por lo tanto siempre lo que buscamos es un diálogo; pero tiene que ser un diálogo respetuoso, sin presión, sin condicionamiento y sin cuestionamiento a nuestro sistema político, a nuestra soberanía y a nuestra autodeterminación».

En otro momento del encuentro, señaló a los jóvenes que como parte del esfuerzo por superar las actuales dificultades también está la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, por lo que es importante la interpretación que hagan de las mismas los estudiantes, su participación en ellas y su protagonismo en el movimiento político de participación popular y control popular que se está impulsando a nivel comunitario, y que incluye a la Red Juvenil Comunitaria.

Pero esto, agregó, también debe ir acompañado de la realización y cumplimiento de todas las actividades que ustedes tienen «como parte de su programa curricular, el programa científico y la actividad de extensión universitaria, que son tres funciones básicas de nuestras universidades».

Al final de sus palabras, Díaz-Canel hizo un reconocimiento a todos los estudiantes universitarios del país por «su participación, su apoyo y su disposición para defender la patria, la Revolución y el socialismo.

En el intercambio, el miembro del Buró Político y Ministro de las FAR, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, comentó a los jóvenes estudiantes y al Presidente del Consejo de Defensa Nacional sobre las características de un grupo de armas de infantería puestas en muestra para el ejercicio y que forman parte del armamento modernizado o creado por la Union de Industrias Militares y que también ha contando con la colaboración de especialistas de otras instituciones científicas y universidades.