No es una comparecencia presidencial tradicional. El espacio incorpora llamadas telefónicas, preguntas, quejas y propuestas de la ciudadanía, que el Presidente comenta en vivo y que, cuando corresponde, se trasladan a ministros, organismos e instituciones responsables de atenderlas. En la emisión siguiente, el programa rinde cuentas de lo que pasó con esos planteamientos.

Desde el punto de vista comunicacional, Criterio Compartido combina cuatro funciones: informar, explicar las políticas públicas, dialogar con el pueblo y dar seguimiento a la gestión administrativa. Su estructura alterna los grandes asuntos nacionales con situaciones de personas y familias concretas, de modo que una historia individual sirve también para identificar un problema estructural.

El contexto le da peso propio a esta experiencia. Cuba atraviesa dificultades económicas severas, un deterioro de servicios básicos como la electricidad y el agua, y crecientes problemas sociales, en medio de un bloqueo de Estados Unidos cada vez más asfixiante, que en el plano energético se expresa en algo tan concreto como lo que el propio Presidente dijo en la primera emisión: «en este país hace nueve meses que no entra un barco de combustible». En ese escenario, que la máxima dirección del país se exponga cada quince días a escuchar en vivo los problemas de la población es un hecho político y comunicacional que merece ser estudiado.

Este estudio del Observatorio de Medios de Cubadebate analiza la recepción del programa entre el 16 de septiembre (día en que fue anunciado) y el 15 de noviembre de 2026, a partir de las publicaciones en medios digitales y redes sociales que lo mencionan y del desempeño de las cuentas del espacio en Facebook, Instagram, X y TikTok.

Emisión Fecha Eje central Invitados e hitos 1 23 de septiembre Transformaciones económicas y sociales, producción nacional y crisis energética Respuesta al discurso de Donald Trump en la ONU: «la libertad de Cuba llegó el 1 de enero de 1959» 2 7 de octubre Atención a personas y segmentos vulnerables Más de 50 llamadas sobre discapacidad, medicamentos, servicios básicos y bancarización 3 21 de octubre Vulnerabilidad, política social y balance de las quejas recibidas Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos. Caso de Regla Yudith Monteagudo 4 4 de noviembre Abasto de agua y responsabilidad institucional Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez. Retransmitido en la Mesa Redonda

Una conversación que se enciende cada quince días

Entre el anuncio y el 15 de noviembre se registraron 2.709 publicaciones en medios y redes sociales que mencionan el programa o las declaraciones del Presidente en él. La curva de la conversación dibuja un patrón muy claro: cada emisión produce un pico y, entre una y otra, la conversación baja pero no se apaga.

El día de mayor actividad fue el del cuarto programa, el 4 de noviembre, con 382 publicaciones. Las emisiones previas mantuvieron picos de entre 180 y 270 publicaciones diarias. Que la conversación vuelva a activarse con cada salida al aire indica que el programa logró instalar una cita periódica en la agenda digital cubana, más allá del impacto de la novedad.

Las cuentas propias de Criterio Compartido sostienen esa continuidad entre emisión y emisión: publicaron 185 piezas en 49 días, que sumaron 72.256 acciones (reacciones, comentarios y veces compartidas), más de 10.000 comentarios y más de 1,3 millones de visualizaciones de video. Facebook es la plataforma principal: allí se concentra el 72 % de las acciones y más de 1 millón de visualizaciones. En esa red, 8 de cada 10 reacciones a las publicaciones del programa son de aprobación («me gusta» y «me encanta»).

Quién habla del programa

La conversación sobre Criterio Compartido es un territorio disputado. Para entenderla hace falta distinguir tres cosas: quién publica, a cuántas personas puede llegar cada publicación y con qué publicaciones interactúa efectivamente la gente.

Los medios de la contrarrevolución, con sede en Florida y otros puntos del exterior produjeron apenas el 10 % de las publicaciones, pero concentraron el 58 % del alcance potencial. Su cobertura fue intensa desde el día del anuncio, con encuadres que encuadres hostiles o titulares sobre «otro programa de propaganda».

Sin embargo, el dato más revelador está en la tercera columna: el 72 % de las interacciones se produjo con publicaciones de medios e instituciones cubanas (Presidencia, Radio Rebelde, emisoras provinciales, Cubadebate, Granma, la Agencia Cubana de Noticias y las cuentas del propio programa). Es decir: la audiencia que participa y comenta el programa lo hace con las fuentes cubanas.

Las personas y cuentas individuales generaron más de la mitad de las publicaciones, aunque siete de cada diez fueron reenvíos (retuits) de contenidos institucionales. Esa red de difusión cumple un papel de amplificación que permite al programa llegar más allá de la radio.

Un hecho llama la atención: los medios y operadores del laboratorio tóxico de la Florida difundieron ampliamente las intervenciones que legitiman al programa como un espacio de participación popular, como la de Juana Pérez, jubilada de 88 años, que en la primera emisión dijo al aire que «los salarios y la chequera no dan para vivir», o la frase del Presidente que calificó de «fracaso institucional» los seis meses sin respuesta a una vecina de Yohanka Figueroa, vecina de Mantilla. Al hacerlo, confirmaron sin proponérselo uno de los rasgos del programa: los reclamos salen al aire y la autocrítica forma parte de la conversación.

¿Qué temas despiertan mayor interés?

Los temas que atraviesan la conversación sobre el programa coinciden con las preocupaciones centrales de la vida cotidiana en Cuba.

La energía y los apagones y el bloqueo y la relación con Estados Unidos encabezan la conversación: cada uno aparece en una de cada cinco publicaciones. Les siguen los alimentos y la producción nacional, el agua, las transformaciones económicas, la protección social, los medicamentos, las quejas ante las instituciones y los salarios, las pensiones y los precios.

Los dos temas principales están conectados: la falta de combustible y electricidad que paraliza el bombeo de agua, la producción y los servicios es, en buena medida, efecto directo del cerco energético. El programa lo explicó con datos: en la cuarta emisión se informó que 2.681.770 personas tenían afectado el abasto de agua por redes y que el 66 % de esas afectaciones se debía a la falta de energía eléctrica.

¿Qué motiva a las personas a escucharlo?

La conversación permite identificar tres motivaciones principales:

1. Hacer llegar un problema concreto a quien puede resolverlo. Es la motivación más nítida. Jubilados que no pueden cobrar porque no hay luz ni conexión en los bancos, una madre que pide atención para su hijo con autismo, pequeños productores que no acceden a créditos para kits fotovoltaicos, vecinos de Centro Habana con la tubería de su edificio intervenida, comunidades de Diez de Octubre y Arroyo Naranjo con apagones prolongados. El pueblo utiliza el programa como una ventanilla directa ante la máxima dirección del país.

2. Escuchar de primera mano la explicación de la crisis. Qué pasa con el combustible, adónde va el presupuesto, qué significan las transformaciones económicas, si el mercado va a mandar sobre la planificación. Las publicaciones del programa sobre estos temas están entre las más compartidas.

3. Comprobar si el diálogo produce resultados. Una parte de la audiencia escucha para ver qué pasa después: si las quejas se atienden, si los funcionarios responden. Esa expectativa se expresa tanto en el apoyo como en la crítica.

Un indicador de esa motivación es la cantidad de personas que preguntan cómo comunicarse con el programa: por qué teléfono llamar, dónde enviar las preguntas, si hay un WhatsApp o un correo. Esas consultas se multiplicaron a partir de la segunda emisión, cuando el programa difundió sus números telefónicos.

¿Cómo valora la audiencia la participación de Díaz-Canel?

Para medir el interés que despierta cada contenido se utiliza aquí la trascendencia comunicativa: el promedio de acciones (reacciones, comentarios y compartidos) que obtiene cada publicación. Cuanto más alta, más moviliza ese contenido a la audiencia.

La gráfica responde a la pregunta de si el programa se percibe como diálogo o como explicación de la gestión: la audiencia valora ambas funciones, y las que más la movilizan son la defensa de la soberanía, la explicación económica y la exigencia a las instituciones.

Las publicaciones sobre el bloqueo y la soberanía tienen la trascendencia más alta (607 acciones por publicación), con contenidos como la respuesta a Trump o la denuncia del panel promovido por Estados Unidos en la ONU. Le siguen las explicaciones económicas (534) y, muy cerca, la respuesta institucional a las quejas (486), que es además el tema con más acciones en total (21.367) y con más visualizaciones (más de medio millón).

La publicación con mayor repercusión de todo el período fue la que recogió la frase «Cuando el pueblo tiene razón, hay que reconocerlo»: 8.228 acciones y casi 300.000 visualizaciones. La segunda fue «La bancarización no puede dejar a nadie atrás», con 7.443 acciones y más de 260.000 visualizaciones. Ambas tienen un rasgo común: el Presidente se coloca del lado del ciudadano frente a un problema de gestión. Esa es la faceta de su participación que más conecta con la audiencia.

¿Qué grado de credibilidad tienen las explicaciones?

Para responder esta pregunta se analizaron las opiniones expresadas por usuarios en redes sociales sobre el programa, separándolas de las publicaciones de medios e instituciones.

En la etapa del anuncio y la primera emisión predominaron el escepticismo y la ironía (42 % de las opiniones). Las dudas no se dirigían a los datos que ofrecía el Presidente, sino a la posibilidad misma del diálogo: ¿el micrófono será realmente abierto?, ¿las respuestas llegarán?, ¿con qué corriente se escucha la radio? Muchos de esos comentarios jugaban con el nombre del programa.

A partir de la segunda emisión, el cuadro cambia. El escepticismo baja al 28 % y las opiniones orientadas al diálogo —quienes plantean problemas, hacen propuestas o piden cómo comunicarse— pasan del 11 % al 28 %. El respaldo se mantiene estable en torno a una de cada cuatro opiniones, y el rechazo político, que en general no discute el contenido del programa en su conjunto, baja del 11 % al 7 %.

¿Qué ocurrió entre una etapa y otra? Que el programa empezó a rendir cuentas. En la segunda emisión, el Presidente informó que las quejas recibidas en la primera habían sido investigadas y que en todas los ciudadanos tenían razón total o parcialmente. Además, informó que las llamadas que no pudieron salir al aire fueron transcritas, organizadas y entregadas para su atención y seguimiento. La credibilidad de las explicaciones crece cuando van acompañadas de resultados verificables.

Lo mismo ocurre con las explicaciones sobre el impacto del bloqueo. Una parte de la audiencia crítica cuestiona que todas las dificultades se atribuyan a causas externas. El programa respondió a esa inquietud desde adentro: en la cuarta emisión, el Presidente afirmó que «no vamos a detenernos tampoco en las causas externas para justificar la falta de respuesta institucional» y que «donde hay negligencia, donde hay indolencia, ahí no hay bloqueo que valga». Esa combinación de denuncia del bloqueo y exigencia interna fue de lo más comentado, incluso en audiencias movilizadas por los medios y agentes de la contrarrevolución instalada en la Florida.

¿La población percibe que sus preocupaciones están representadas?

En buena medida, sí. Los temas de las emisiones siguieron a los temas de las llamadas. La cuarta emisión se dedicó al agua porque, según anunció el propio programa, era «uno de los problemas que más llamadas y planteamientos ha generado». La segunda y la tercera se dedicaron a las personas vulnerables, otro de los reclamos recurrentes.

La correspondencia entre lo que preocupa a la audiencia y lo que trata el programa es visible al comparar las gráficas 3 y 4: energía, agua, alimentos, medicamentos, salarios y protección social aparecen en ambas. El programa no eligió temas cómodos, sino los que más afectan la vida cotidiana.

Los reclamos que la audiencia plantea y que todavía esperan lugar en la agenda del programa también son claros: la situación de los jubilados ante la bancarización, el acceso al crédito para pequeños productores, los apagones prolongados en barrios específicos y los precios. Usuarios del Consejo Popular Apolo, en Diez de Octubre, difundieron un mensaje titulado «¡Apolo necesita soluciones!», que toma el caso de Johanka Figueroa, de Mantilla, expuesto en el programa como antecedente para pedir atención. Es la señal de que las comunidades ya reconocen al programa como un canal legítimo para hacerse oír.

¿Qué valoración recibe el formato?

El formato recibe valoraciones en tres planos.

La cercanía. Quienes respaldan el programa destacan que acerca la presidencia al pueblo («un gobierno más cerca del pueblo», «excelente programa que acerca la presidencia de Cuba a su pueblo», «hay citas que se vuelven costumbre grata»). Un comentario lo definió como «una verdadera clase para los cuadros que no responden al pueblo y dejan engavetadas quejas de la población por semanas, meses y hasta años».

El acceso. La demanda de canales es constante: teléfonos, WhatsApp, correos, formularios para dejar preguntas registradas aunque no salgan al aire. Un oyente de Santiago de Cuba contó que no logró comunicarse por los dos teléfonos disponibles. La audiencia quiere participar más de lo que el formato radial en vivo permite.

La escucha en medio de los apagones. Varios comentarios señalan la dificultad de escuchar la radio sin electricidad. La estrategia multiplataforma del programa responde a esa barrera: cada emisión queda disponible en Spotify, iVoox y YouTube, se resume en fragmentos para redes sociales y la cuarta emisión fue retransmitida en la Mesa Redonda de la Televisión Cubana.

Hay además una valoración que habla por sí sola: el formato empieza a replicarse. El 13 de noviembre, la primera secretaria del Partido en Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, estrenó el programa radial En Confianza, con el mismo propósito de abordar el abasto de agua y la atención a personas vulnerables. En Holguín, Mayabeque y Pinar del Río, también se habilitaron espacios de interlocución. Un oyente propuso que «si cada gobernador tuviera un programa como este en su provincia», se aliviaría la carga del nivel central y se podría evaluar mejor la gestión territorial.

¿Se conocen resultados concretos?

Sí, y es probablemente el hallazgo más importante. El programa publicó un balance detallado de lo ocurrido con quienes llamaron a la segunda emisión:

De las 65 personas que se comunicaron, 17 tienen su caso resuelto y otras 17 tienen una solución definida en ejecución; 29 recibieron explicaciones sobre sus inquietudes. De las 32 quejas registradas, 23 fueron consideradas con razón, 7 con razón en parte y solo 2 sin razón. Una sola persona manifestó inconformidad con la respuesta, y el Presidente le reiteró que podía seguir comunicándose con el programa.

Tres casos concretos ilustran ese recorrido:

Natalia Caridad Quintana llevaba meses enfrentando trabas burocráticas para acceder a tierras que quería poner a producir. El 25 de septiembre, dos días después de la primera emisión, recibió la tierra en Arroyo Naranjo. El Presidente extrajo una lección general: «lo que tenemos que lograr es que ninguna cubana ni ningún cubano tenga que pasar por esos trámites tan burocráticos».

Regla Yudith Monteagudo, madre de un joven con discapacidad, pidió en la segunda emisión ser reconocida como cuidadora de su hijo. Fue visitada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el 12 de octubre se aprobó el servicio de asistente a domicilio. Además, recibió una silla de ruedas donada por el proyecto sociocultural Quisicuaba.

Yohanka Figueroa relató más de seis meses sin recibir agua como antes y sin respuesta de las instituciones. La investigación identificó un problema en las válvulas cuya solución técnica podía ejecutarse en horas. El Presidente lo calificó como «fracaso institucional» y afirmó: «Seis meses de silencio no se justifican con ninguna complejidad técnica».

El propio programa marcó el límite de la solución caso por caso: «La atención a un caso y su solución no puede depender de la visibilidad mediática de una persona». Es decir, el objetivo declarado no es resolver solo los problemas que llegan a la radio, sino multiplicar una forma de actuar en todas las instituciones.

¿El programa modifica las percepciones sobre la gestión gubernamental?

Los datos muestran un movimiento claro en la conversación: a medida que el programa rindió cuentas, creció la disposición a participar (gráfica 5). El desplazamiento de una actitud de desconfianza hacia una actitud de demanda —«¿cómo hago para llamar?», «planteen también este problema»— es en sí mismo una señal de que una parte significativa de la audiencia empieza a considerar que vale la pena intentarlo.

Al mismo tiempo, la audiencia reacciona con más intensidad cuando el programa toca los problemas más urgentes. Tras la emisión sobre el agua, las reacciones de enojo en Facebook pasaron del 3 % al 9 %, aunque la aprobación siguió siendo ampliamente mayoritaria. La lectura de esa reacción es clara: la confianza en las instituciones no se gana en el micrófono sino en la respuesta, y la audiencia está atenta a si las soluciones llegan a cada barrio.

Por eso el indicador más prometedor de estos dos meses no es solo la cantidad de oyentes o de interacciones, sino el balance de casos resueltos y la frase con que el Presidente lo resumió: «Reclamar es un derecho y responder es un deber».

Conclusiones

En sus dos primeros meses, Criterio Compartido ha logrado establecer una conversación pública que trasciende las emisiones radiales y se prolonga en las plataformas digitales. Su principal resultado, sin embargo, no reside únicamente en la repercusión alcanzada, sino en la naturaleza de esa conversación. Las personas no buscan solo escuchar al Presidente, sino también hacer llegar sus preocupaciones, obtener respuestas y comprobar qué ocurre después de formular un problema o una opinión.

La investigación identifica un cambio significativo en las actitudes de una parte de la audiencia. El escepticismo inicial ha cedido terreno a una mayor disposición a participar en el programa e interactuar con el Primer Secretario del Partido y Presidente del país, expresada en preguntas, propuestas y solicitudes para acceder al programa.

Esta evolución ayuda a comprender uno de los hallazgos más relevantes del estudio. Aunque la defensa de la soberanía y las explicaciones económicas despiertan un elevado interés, las respuestas institucionales a las quejas concentran una atención especialmente significativa. La audiencia valora que el Presidente reconozca la legitimidad de los reclamos, señale las deficiencias administrativas y exija responsabilidades. La comunicación política adquiere así una dimensión más humana: no se limita a explicar las decisiones del Gobierno ni a evaluar su cumplimiento, sino que pone rostro, nombre e historia a los problemas cotidianos y muestra cómo las instituciones responden a personas concretas, con circunstancias propias, que viven en un barrio o una comunidad y esperan soluciones para su vida diaria.

Los casos atendidos demuestran que el programa puede contribuir a desbloquear situaciones que permanecían sin respuesta. Pero también ponen de manifiesto una contradicción que merece atención: ningún ciudadano debería necesitar llegar al micrófono presidencial para conseguir que una institución cumpla sus obligaciones, como ha expresado el propio Presidente. El mayor aporte de esta experiencia estaría, por tanto, en convertir las soluciones individuales en aprendizajes colectivos, capaces de corregir procedimientos, eliminar trabas burocráticas y mejorar la gestión cotidiana.

Otro hallazgo notable es la correspondencia entre la agenda del programa y las preocupaciones expresadas por la población. La atención a los problemas más urgentes de la vida diaria refuerza la pertinencia del formato y demuestra el valor de incorporar las demandas ciudadanas a la comunicación gubernamental. Al mismo tiempo, la creciente solicitud de vías para intervenir revela una necesidad de participación que supera las posibilidades de las llamadas en directo. Ampliar esos canales y garantizar el seguimiento de los planteamientos constituye una condición para consolidar la experiencia.

En el entorno digital, el estudio demuestra que un mayor alcance potencial no significa necesariamente un mayor compromiso de las audiencias ni una mayor eficacia comunicativa. Aunque los medios hostiles al Gobierno cubano tienen una capacidad de difusión considerablemente superior, el 72 % de las interacciones se concentra en las publicaciones de medios e instituciones cubanas. Esto indica que, pese a su menor alcance potencial, los contenidos nacionales consiguen movilizar una participación más activa, expresada en reacciones, comentarios y contenidos compartidos.

La eficacia comunicativa no se mide por la cantidad de personas a las que supuestamente se puede llegar un mensaje, sino por su capacidad para despertar interés, generar implicación y promover la participación activa de las audiencias. Esta interpretación conecta con el pensamiento del investigador Jesús Martín-Barbero, quien desplazó el análisis de la comunicación de los medios a las mediaciones, es decir, hacia las formas en que las personas reciben, interpretan y se apropian de los mensajes. No basta con alcanzar a una audiencia: lo decisivo es establecer una relación significativa con ella.

Las audiencias reconocen que la aparición de espacios similares en varias provincias abre, además, una oportunidad para acercar la interlocución a los territorios y distribuir las responsabilidades de respuesta entre los distintos niveles de gobierno. Su consolidación dependerá menos de reproducir el formato radial que de establecer mecanismos eficaces para registrar, atender y evaluar las demandas, sin que todas deban escalar hasta la máxima dirección del país.

Después de cuatro programas, Criterio Compartido ha logrado convertir el diálogo con el pueblo en una práctica sostenida de gestión pública. Las audiencias cubanas valoran el espacio no solo por lo que ocurre frente al micrófono, sino por lo que cambia fuera de él.

Nota metodológica

El análisis abarca el período comprendido entre el 16 de septiembre y el 15 de noviembre de 2026. Se trabajó con 2.709 publicaciones de medios digitales y redes sociales (X, Facebook, Instagram, TikTok y sitios de noticias) que mencionan el programa o las declaraciones del Presidente en él, y con las 185 publicaciones de las cuentas oficiales de Criterio Compartido en Facebook, Instagram, X y TikTok. Las publicaciones se clasificaron por tipo de actor y por tema. Las opiniones de usuarios (159 mensajes únicos) se clasificaron de forma cualitativa en cinco categorías. La trascendencia comunicativa es el promedio de acciones (reacciones, comentarios y compartidos) por publicación; las visualizaciones corresponden a reproducciones de video y reels. Los datos sobre el seguimiento de las llamadas provienen del balance presentado por el propio programa en su tercera emisión.