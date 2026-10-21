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El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a la periodista Bárbara Betancourt, durante la tercera emisión de Criterio Compartido, transmitida este miércoles 21 de octubre de 2026 por Radio Rebelde. El espacio promueve el diálogo directo con la población y el seguimiento a sus inquietudes, propuestas y preocupaciones.
El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a la periodista Bárbara Betancourt, durante la tercera emisión de Criterio Compartido, transmitida este miércoles 21 de octubre de 2026 por Radio Rebelde. El espacio promueve el diálogo directo con la población y el seguimiento a sus inquietudes, propuestas y preocupaciones.

Criterio Compartido: la atención a las personas vulnerables en el centro del debate

Radio Rebelde

Miércoles, 21 Octubre 2026 07:20

Llega el tercer episodio de Criterio Compartido, con el Primer Secretario y Presidente de la República Miguel Diaz- Canel Bermúdez y la periodista Bárbara Betancourt, por Radio Rebelde y las plataformas de la Presidencia de Cuba.

Criterio Compartido se consolida como un espacio de participación ciudadana y diálogo directo con la población. Conducido por el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y la periodista Bárbara Betancourt, la entrega de este miércoles colocó en el centro del debate cómo se identifican y atienden las personas y familias en situación de vulnerabilidad, así como las respuestas que reciben sus principales problemas.

Escuche y descargue el podcast «Criterio Compartido»

Durante el espacio se dio seguimiento a las llamadas de la población, incluido el caso de Judith, una madre que solicita apoyo para cuidar a su hijo con discapacidad. También se abordó las gestiones realizadas ante otros planteamientos ciudadanos, con el propósito de mostrar cómo se procesan y atienden las inquietudes planteadas por la población. De este modo, Criterio Compartido reafirma su carácter de espacio de diálogo directo con la población. 