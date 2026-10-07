Criterio Compartido: Díaz-Canel llama a escuchar al pueblo y atender con prioridad a las personas vulnerables (+Audio)

El programa volvió a convertir las preocupaciones, propuestas y experiencias de la ciudadanía en el centro del debate. Durante la emisión se recibieron más de 50 llamadas, con planteamientos sobre vulnerabilidad, discapacidad, servicios básicos, medicamentos, bancarización, producción de alimentos, trabajo comunitario y control popular.

«LA AGENDA LA ESTAMOS CONSTRUYENDO ENTRE TODOS»

Díaz-Canel comenzó agradeciendo a quienes han contactado con el espacio desde su primera emisión y destacó que son precisamente sus inquietudes las que están definiendo los asuntos que aborda el programa.

«De sus inquietudes, de sus propuestas, de sus preocupaciones, de sus insatisfacciones, está surgiendo la agenda de este programa. Es una agenda que estamos construyendo entre todos».

El Presidente explicó que las llamadas recibidas durante el primer episodio fueron transcritas y trasladadas a estructuras del Partido, el Gobierno, ministerios y autoridades territoriales para su seguimiento.

De las 24 llamadas correspondientes a 23 personas recibidas en aquella primera emisión, 16 personas habían sido visitadas; cinco no pudieron ser localizadas y otros casos continuaban pendientes de atención. Entre los principales temas identificados aparecieron los servicios básicos, la justicia económica y social, la participación ciudadana, la atención a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, la producción de alimentos y la soberanía nacional.

Episodio 02, de Criterio Compartido-desde Radio Rebelde. Fotos: Presidencia de Cuba

RESPUESTAS CONCRETAS A PLANTEAMIENTOS DEL PRIMER PROGRAMA

Uno de los casos retomados fue el de Natalia Caridad Quintana, quien había solicitado durante meses tierras para desarrollar un proyecto productivo y comunitario en Arroyo Naranjo.

Tras su llamada al primer programa, el Ministerio de la Agricultura revisó el expediente y encontró una solución. El viceministro de la Agricultura, Telce Abdel González Morera, explicó durante la emisión que existió «un mal proceder» en la tramitación anterior y que, después de analizar el caso, se localizó otra superficie disponible y se le entregó tres días después de su intervención en Criterio Compartido.

Díaz-Canel utilizó el caso como ejemplo de cuánto puede hacerse cuando existe sensibilidad y capacidad de respuesta institucional.

«Lo que tenemos que lograr es que ninguna cubana ni ningún cubano tenga que pasar por esos procesos burocráticos».

Y añadió que la experiencia demuestra la necesidad de escuchar, actuar con agilidad y fortalecer el control popular y la participación ciudadana.

LA COMUNIDAD COMO ESPACIO ESTRATÉGICO

Otro de los ejes del programa fue la capacidad de los barrios y municipios para encontrar soluciones propias.

«Si en la comunidad resolvemos los problemas con la participación de todos, se fortalece el municipio; si se fortalece el municipio, se fortalece la provincia; y si se fortalece la provincia, se fortalece el país».

Díaz-Canel defendió la comunidad como uno de los espacios estratégicos para las transformaciones económicas y sociales, porque allí coinciden vecinos, profesionales, trabajadores, jóvenes, actores económicos y organizaciones capaces de articular soluciones concretas.

En ese intercambio participó también el presidente del Consejo Popular La Rampa, Pedro Lizardo Garcés, quien explicó experiencias de trabajo comunitario relacionadas con la atención a adultos mayores, la recogida de residuos mediante triciclos eléctricos y la movilización solidaria entre vecinos.

Fotos: Presidencia de Cuba

El Presidente cubano destacó que estas experiencias todavía no resuelven todos los problemas, pero muestran que la organización comunitaria y la participación popular pueden generar resultados incluso en condiciones difíciles.

«En medio de esta crisis podemos hacer cosas mejores que las que hemos hecho en tiempos de bonanza, porque la crisis también genera la creatividad ciudadana».

AUTORIDADES TERRITORIALES IMPLICADAS EN EL SEGUIMIENTO

Durante el programa se explicaron además respuestas ofrecidas a personas que habían llamado desde diferentes provincias.

En Holguín, el planteamiento de una adulta mayor relacionado con problemas comunitarios y su situación social fue atendido por una comisión impulsada por las principales autoridades provinciales. El territorio está encabezado por Joel Queipo Ruiz, primer secretario del Comité Provincial del Partido, y Manuel Francisco Hernández Aguilera, gobernador de Holguín.

En Ciego de Ávila también participaron autoridades del Partido y el Gobierno provincial en el seguimiento a problemas planteados por Pablo León Aguilar, presidente de la Asociación Nacional del Ciego en su municipio, relacionados con el funcionamiento de las estructuras encargadas de atender a las personas con discapacidad visual.

En Marianao, el planteamiento de Guillermo Rodríguez sobre problemas de alcantarillado fue atendido por autoridades territoriales de Recursos Hidráulicos y se emitieron órdenes de trabajo para limpiar registros, realizar labores de desobstrucción y reparar la infraestructura afectada.

«LA VOCACIÓN HUMANISTA DE LA REVOLUCIÓN ES ATENDER A TODOS»

La atención a las personas y familias en situación de vulnerabilidad ocupó buena parte del segundo episodio.

Díaz-Canel relacionó el crecimiento de esas situaciones con la crisis económica, el envejecimiento poblacional, las desigualdades acumuladas y los efectos del bloqueo estadounidense, pero insistió en que la respuesta debe estar presidida por la justicia social.

«Esa no es la vocación humanista de la Revolución. La vocación humanista de la Revolución, los principios de la Revolución, es superar eso y atender a todos y defender la equidad».

El mandatario informó que una evaluación reciente identificó a más de 800 000 personas en situaciones que requieren atención diferenciada y recordó que el país mantiene más de 32 programas sociales dirigidos a distintas problemáticas familiares.

También sostuvo que las organizaciones de base del Partido deben desempeñar un papel más activo en la atención a quienes necesitan apoyo, comenzando por las propias comunidades.

BANCARIZACIÓN, CUIDADORES Y MEDICAMENTOS

Varios oyentes intervinieron directamente durante la transmisión.

Santiago Esteban Pimentel Cervantes, desde Camagüey, expuso las dificultades que enfrentan las personas ciegas con la bancarización. Otra oyente reclamó una solución que le permita convertirse oficialmente en cuidadora de su hijo con discapacidad. Guillermo Rodríguez, de Marianao, confirmó que después de llamar al programa comenzó a recibir respuestas a problemas planteados anteriormente.

Sobre la bancarización, Díaz-Canel afirmó:

«La bancarización no se puede imponer para toda la sociedad de conjunto porque hay personas que no tienen acceso, por disponibilidad de medios, a los canales de pago o las plataformas de comercio».

Explicó además que se trabaja para dotar de sistemas fotovoltaicos a sucursales bancarias y defendió que deben mantenerse alternativas de pago para quienes no tienen acceso a medios electrónicos.

Sobre el caso de la madre que solicitó convertirse en cuidadora de su hijo, respondió:

«¿Cómo no vamos a lograr que una madre sea cuidadora de su hijo y que además reciba todas las prestaciones que necesite para lograr mejorar la atención de su hijo?».

En relación con los medicamentos, recordó las capacidades de la industria biofarmacéutica cubana, las restricciones financieras existentes y la necesidad de combinar nuevas formas de gestión con regulación estatal y solidaridad social.

«LA AGENDA DEL PROGRAMA LA PONE USTED»

El segundo episodio confirmó el carácter participativo con el que nació Criterio Compartido. El volumen de llamadas prácticamente desbordó el tiempo disponible y numerosos planteamientos serán procesados para próximas emisiones.

En el cierre, Bárbara Betancourt resumió una de las ideas centrales del espacio:

«La agenda del programa la pone usted».

Criterio Compartido volverá dentro de dos miércoles, a las 7:15 a. m., por Radio Rebelde y la Cadena Nacional de Radio.

SIGUE CRITERIO COMPARTIDO

Puedes seguir los contenidos, fragmentos, noticias y nuevas emisiones del programa a través de las redes del Presidente Miguel Díaz-Canel, el Partido Comunista de Cuba, Presidencia de Cuba y Radio Rebelde. También, por las redes del programa @criteriocompartido en todas las plataformas:

Facebook | 𝕏 X | Instagram

Telegram | WhatsApp

YouTube | Spotify

iVoox | Amazon Music

Fuente: Criterio Compartido — Radio Rebelde, segunda emisión, 7 de octubre de 2026.