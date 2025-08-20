Crece llegada de turistas canadienses a Cuba

La llegada de turistas canadienses a Cuba en julio de este año creció con una cifra de cierre de mes de 50 mil 83 visitantes, indicaron hoy autoridades.

El Consejero de Turismo de Cuba en esta nación, Lessner Gómez, especificó este miércoles que el mercado canadiense registró en julio de 2025 un crecimiento de sus emisiones turísticas a la isla en comparación con años anteriores.

El cierre del mes exhibió que 50 mil 83 visitantes de ese país cruzaron las fronteras del archipiélago caribeño, lo que equivale al 112,34 por ciento respecto a 2024.

Dicha noticia fue reproducida durante esta jornada por la publicación del Ministerio de Turismo (Mintur) de Cuba, que celebró el suceso, en medio de los esfuerzos por la recuperación turística de la nación caribeña.

Aunque datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) indican que hasta el momento la cifra general de los primeros siete meses del año (478 mil 388), aun queda por debajo de los 622 mil 204 visitantes de similar periodo precedente.

Este repunte va en consonancia con los esfuerzos de la industria turística cubana por recuperar su principal mercado.

Gómez comentó al respecto que eso significa una recuperación este verano, gracias a todos los esfuerzos que se están haciendo en Cuba, en todo el destino, en todos los hoteles.

Dijo que la calidad aumentó en las instalaciones turísticas, la satisfacción de los clientes es muy positiva, y eso permite la recuperación de una gran confianza a la hora de vender el destino.

Estima el consejero que se puede esperar una buena temporada de invierno con el mercado canadiense como demostración de la confianza que tiene por ese destino turístico, por el sol, las playas, la cultura y, sobre todo, la gente.

El representante del Mintur considera como lo más interesante la comparación en cuanto a las cifras de 2019, que son muy similares.

Destacó además que se mantiene el interés de clientes repitentes con regresos al país caribeño.

En los más recientes meses trascendió en redes sociales y otros medios de comunicación, la presencia en varias ciudades de Canadá de ejecutivos de cadenas hoteleras cubanas y extranjeras como Meliá, Muthus, y Blau para mostrar una actualización de sus productos.

Tal presencia apunta a informar de detalles del turismo de Cuba a turoperadores, agentes de viajes y líneas aéreas que comercializan los atractivos de la ínsula caribeña, concluyó el funcionario.