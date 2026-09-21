Creados los primeros mercados de barrio del país

Santa Clara. — Como parte de las transformaciones que experimenta el sector del comercio, la gastronomía y los servicios en el país, ya han sido creados los primeros 24 mercados de barrio, los cuales buscan reubicar y transformar la red de bodegas, mercados y carnicerías, priorizando alimentos y artículos de aseo con una reducción de precios de entre un 10 y un 15 por ciento respecto a otros establecimientos.

La promoción de esa nueva forma de gestión de venta de mercancías y su comercialización en determinadas entidades seleccionadas por los diferentes territorios, forma parte de las iniciativas que lleva adelante el país para acercar estos servicios a la población y suplir, en parte, el déficit de productos que con anterioridad se entregaban mediante la canasta básica.

Marpessa Portal de Villiers, directora general de ventas de mercancías del Ministerio de Comercio Interior, explicó que aunque todas las provincias laboran en esta decisión, los territorios que cuentan con el mayor número de establecimientos son Guantánamo y La Habana.

Algunos de los incentivos fiscales para actores económicos no estatales que se vinculen a esta modalidad, son la bonificación del cinco por ciento en el pago del impuesto sobre ventas y la exoneración de ese tributo a quienes comercialicen de forma mayorista con entidades seleccionadas del sistema de Comercio Interior.

Entre los productos beneficiados incluyen leche en polvo, picadillo, hamburguesa, pollo, salchicha, huevo, aceite vegetal, conservas de tomate, pastas, fideos, granos, arroz, azúcar, harina de trigo, sopa instantánea y café, entre otros.

En el caso de los artículos no alimenticios, contemplan detergente, jabón, papel sanitario, desodorante y crema dental, todos con ventajas fiscales en su comercialización dentro de los mercados de barrio.

El vínculo entre la empresa propietaria del establecimiento y el actor económico aprobado se regirá por contratos de administración y comercialización, selección de trabajadores con prioridad para quienes laboraban en el local, y exoneración del pago de arrendamiento durante los dos primeros años.

De igual manera, el MINCIN promueve la creación de Mercados de Abasto, una alternativa para el reordenamiento del comercio mayorista que permita el acceso directo a personas naturales y jurídicas, bajo el principio de oferta y demanda, y ventas al por mayor en diferentes formatos.