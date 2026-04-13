Convocan al Primero de Mayo: La Patria se defiende

Encabezado por los miembros del Comité Central del Partido, Liván Izquierdo Alonso, primer secretario en la capital; Yanet Hernández Pérez, Gobernadora de La Habana, así como otros miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y dirigentes del Partido del territorio, Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la comisión organizadora del XXII Congreso de la CTC, exhortó que ante las amenazas crecientes del gobierno estadounidense reforzadas con la orden ejecutiva, que suma un cerco energético al ya recrudecido bloqueo—, «no hay nada más importante y decisivo hoy que trabajar unidos y crecernos como país».

Afirmó que celebrar el 1ro. de Mayo es demostrar la unidad de los cubanos y su patriotismo, «es volver a romper el corojo, como lo hizo Maceo en Baraguá cuando no aceptó una paz sin independencia», y evocar las ideas de José Martí y el concepto de Revolución del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz expresado el 1ro. de mayo del año 2000.

El llamado incluye celebrar la fecha con desfiles y actos en cada colectivo laboral, poblados, municipios y provincias, asumiendo con racionalidad las restricciones impuestas. Se insta a defender el país desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros científicos, las termoeléctricas, los hospitales, la cultura, el deporte, «desde cada trinchera de combate».

Asimismo, esta convocatoria se extiende a los amigos de Cuba en el mundo para que acompañen, como cada año, la celebración del Día Internacional de los Trabajadores.

«A la Patria se defiende» será la consigna que acompañará esta fecha impulsando las prioridades definidas por el Partido, encabezado por el Primer Secretario del Comité Central y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

«Trabajadores, pueblo cubano, con los colores vivos de nuestra bandera, con alegría, patriotismo, convocamos a un 1ro. de Mayo que nos estremezca como país, desde la unidad y el compromiso de ser útiles. Y aportar y defender el proyecto que Martí soñó, y Fidel cumplió», sentenció Colina Rodríguez.

Las jornadas de trabajo voluntario convocadas por la CTC los fines de semana de este año se han convertido, según los dirigentes sindicales, en una demostración de unidad junto a otras organizaciones, retomando la idea creadora enarbolada por el Che Guevara en los años 60 como un arma poderosa para producir y sostener la vitalidad que necesita el país para crecer y salir adelante frente al bloqueo genocida.

CONVOCATORIA AL 1RO DE MAYO 2026

Queridos trabajadores cubanos:

Ante las amenazas crecientes del gobierno estadounidense, reforzadas con la orden ejecutiva del pasado 29 de enero, que sumó un cerco energético al ya recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero, que por más de 65 años nos imponen solo por querer construir una nación digna, soberana e independiente, no hay nada más importante y decisivo hoy que trabajar unidos y crecernos como país.

En medio de este escenario, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), sus sindicatos nacionales y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR), convocan a la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, bajo una idea cardinal y movilizativa: La Patria se defiende.

Celebrar el Primero de Mayo es demostrar la unidad de los cubanos y su patriotismo; es volver a “romper el corojo” como lo hizo Maceo en Baraguá cuando no aceptó una paz sin independencia; es evocar las ideas de José Martí en su discurso Los Pinos Nuevos, trascendental declaración de unidad de varias generaciones de cubanos en torno al proyecto independentista; es defender, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su concepto expresado el 1ro de mayo del 2000.

Exhortamos a celebrarlo en desfiles y actos, en cada colectivo laboral, bateyes, poblados, municipios y provincias, con la racionalidad que hemos tenido que asumir frente a las restricciones impuestas por el bloqueo recrudecido.

Es un llamado a defender el país, desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros científicos, termoeléctricas, hospitales, la cultura, el deporte; desde cada trinchera de combate.

Invitamos a los amigos de Cuba en el mundo a que nos acompañen, como cada año, a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. A ellos les agradecemos de antemano por su solidaridad y por tener el valor de compartir nuestra suerte en medio de una amenaza militar real, que lejos de amedrentarnos, nos hace repetir, con optimismo y confianza en la victoria, el verso glorioso de nuestro Himno Nacional: Morir por la Patria es vivir.

«Por Cuba juntos creamos» es la convicción que nos acompañará en esta fecha, impulsando las prioridades definidas por el Partido; para quienes nos preparamos en la defensa de la Patria Socialista; trabajamos por el cambio de la matriz energética; contribuimos a la producción de alimentos; buscamos soluciones a los problemas en cada jornada; es la convicción de los médicos y maestros que no claudican y siguen defendiendo la vida; de quienes somos parte de la Revolución, no por dogmas o fanatismo, sino por convicción, ideas y obra.

Trabajadores, pueblo cubano:

Con los colores vivos de nuestra bandera, con alegría, patriotismo, e inspirados en las enseñanzas del General de Ejército Raúl Castro Ruz, a solo meses de las sesiones finales de nuestro vigésimo segundo congreso, la CTC, sus sindicatos nacionales y la ANIR, convocan a un 1 de Mayo que nos estremezca como país desde la unidad y el compromiso de ser útiles, aportar y defender el proyecto que Martí soñó, Fidel cumplió y que bajo la conducción del Partido, encabezado por el Primer Secretario Miguel Díaz Canel Bermúdez junto a los trabajadores, no nos dejaremos arrebatar.

¡Viva la Revolución cubana!

¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

NOS VEMOS EL 1 DE MAYO