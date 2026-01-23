Convocan a participar en tradicional Marcha de las Antorchas 

En pleno, realizado en el Teatro "Camilo Cienfuegos" del Ministerio de Salud Pública (Minsap), se vieron algunas cuestiones logísticas y de convocatoria para garantizar en esta ocasión la amplia afluencia de pueblo, especialmente jóvenes, que caracteriza año tras año este suceso.

Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), instó a los presentes a acudir con plena consciencia de qué razones mueven y hacen marchar, en un momento de dificultades y amenazas arreciadas, pero que no podrá rendir la voluntad de resistir y vencer de los cubanos.

La dirigente juvenil llamó también a rendir tributo desde la histórica escalinata de la Universidad de La Habana a los 32 combatientes cubanos caídos durante la agresión perpetrada por fuerzas de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, y a incidir en esa convicción antiimperialista ratificada en fechas recientes en la Marcha del Pueblo Combatiente.

"Como siempre contamos con la respuesta de la capital y su juventud en la organización de esta cita, movilizados además por el ejemplo del líder histórico de la Revolución cubana en el año de su centenario", apuntó.

Raúl Palmero Fernández, primer secretario de la UJC en La Habana, compartió detalles de la concepción de la Marcha la cual estará guiada bajo el lema: "Antorcha Centenaria Antiimperialista".

Señaló que estos conceptos subrayan la vigencia del pensamiento del Héroe Nacional José Martí y de Fidel, a la vez que confirman la propia marcha como un acto de resistencia cultural y política frente a las crecientes amenazas de la administración norteamericana.

Acompañaron la reunión Livan Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido en La Habana, Luis Morlote Rivas, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Reynol García Moreira, vicegobernador de la capital, entre otros funcionarios del Comité Central, autoridades del Partido y el Gobierno en la capital y representantes de las organizaciones de masas y estudiantiles y los directores generales de Educación en el territorio.

La Marcha de las Antorchas, en memoria del Héroe Nacional José Martí, se realizó por primera vez en la medianoche del 27 de enero de 1953, en la víspera de su centenario.

A 73 años de ese acontecimiento otro centenario invita a la misma cita por la permanencia de esos mismos ideales de justicia y soberanía entre las nuevas generaciones de cubanos.