Convocan al Coloquio Internacional Fidel, legado y futuro

Con motivo del Centenario del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro (1926-2016), el Coloquio será un espacio para el debate crítico y plural de sus aportes al pensamiento contemporáneo, subraya la convocatoria.

El encuentro propone entre sus temáticas analizar el accionar del Comandante en Jefe en las dimensiones política, social, internacionalista y humana; y debatir su influencia en los movimientos de liberación nacional, el Sur Global y la geopolítica de los siglos XX y XXI.

Asimismo, pretende reflexionar sobre la vigencia de sus ideas en la lucha contra el imperialismo, las desigualdades, el cambio climático y por la paz y la soberanía de los pueblos; y explorar la recepción, interpretación y proyección de su legado en el arte, la cultura, la educación y la ciencia.

Historiadores, politólogos, economistas, sociólogos, juristas, investigadores, políticos, diplomáticos, periodistas, especialistas en Ciencias de la Información, profesores, estudiantes, artistas, líderes sociales, comités de solidaridad con Cuba y amigos de la Revolución Cubana de todo el mundo se darán cita en el evento, cuyo programa incluirá un encuentro de Cátedras Fidel Castro Ruz, un simposio de Revolución Cubana y otros foros sectoriales.

Como modalidades de participación están las conferencias magistrales y temáticas, mesas redondas, paneles, ponencias, presentaciones de libros, documentales o proyectos culturales afines.

De acuerdo con la convocatoria, disponible en el sitio web del Centro Fidel Castro Ruz, los resúmenes (de hasta 250 palabras) deberán presentarse en español o inglés y enviarse a coloquiofidel@centrofidel.cu antes del 30 de abril de 2026.