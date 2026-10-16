Convocan consulta pública de anteproyecto de Ley de Educación

La iniciativa busca fortalecer el proceso de construcción colectiva de la normativa, integrando los avances alcanzados por la educación cubana en los últimos años, según la información difundida por la entidad.

El texto del anteproyecto está disponible en el sitio oficial del Ministerio de Educación, donde se ofrece acceso directo al documento para su análisis por la ciudadanía.

Los criterios, opiniones y sugerencias podrán enviarse al correo electrónico ley.educacion@mined.gob.cu, como parte del ejercicio democrático de consulta pública.

La convocatoria forma parte de los pasos previstos para perfeccionar la futura Ley de Educación, que se someterá a debate con la participación de especialistas, instituciones y la población en general.