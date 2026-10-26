La presión de los funciona­rios estadounidenses este 2026 para no recibir una bofetada diplomática, como viene ocu­rriendo año tras año, ha supera­do cualquier cálculo. Desde una obra de teatro con terroristas de origen cubano en una sala de la ONU hasta cartas y chantajes a embajadores y presidentes de naciones para cambiar el voto o ausentarse en el momento del sufragio.

El olor de la derrota ya se huele. Quizás puedan lograr algún que otro lacayo a su lado; pero la ma­yoría de los países estará con no­sotros porque saben que es real la existencia de ese cerco ge­nocida, que golpea a empresas, inversionistas y tiene a millones de cubanos en condiciones eco­nómicas de vida muy difíciles por el solo hecho de no doblegarse a los pies del imperio.

La solidaridad de amigos, mo­vimientos progresistas, sindica­tos, Gobiernos y demás actores sociales también se respirará en la sala de discusiones de Nueva York, donde se hará sentir, como fuerza inspiradora, la resistencia de un pueblo a tamaña asfixia, recrudecida en estos últimos 10 meses con la imposibilidad de adquirir combustible. ¡Y todavía tienen la desfachatez de llamar­le embargo a un clarísimo muro con puertas cerradas, candados incluidos, para quienes intenten comercializar con Cuba!

Solo una convicción profunda de que estamos en el camino correcto de la historia a través de las ideas de independencia, soberanía y libertad nos hace levantarnos cada día en medio de terribles apagones, poca transportación, escasa comida y dificultades cotidianas, provo­cadas por ese engendro despia­dado.

Y con esa misma convicción, ¡venceremos! Cuba no es una amenaza para nadie, el blo­queo sí.