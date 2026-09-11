Convertir los resultados de las transformaciones en una mejoría tangible para la vida de nuestro pueblo

El éxito de las transformaciones económicas y sociales depende de todos, de la capacidad de implementar lo aprobado y de convertir los resultados en una mejoría tangible para la vida de nuestro pueblo.

Así se ratificó en un reciente seminario con directivos los organismos de la Administración Central del Estado, de los Gobiernos territoriales y grupos empresariales sobre este importante proceso que desarrolla el país.

‎‎Desde el Palacio de la Revolución, mediante videoconferencia y con la conducción del miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, se informó que, hasta la fecha, 155 transformaciones cuentan con las normas jurídicas para su implementación, y en lo que resta de septiembre, otras 17 deben ponerse en marcha; una demostración de la prioridad que desde la dirección el país se otorga a estas decisiones en función del desarrollo, en medio de un complejo contexto.

‎Acompañado por los también miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, así como por varios vice primeros ministros de la República y titulares de varios sectores, se analizaron los avances de los ejes temáticos 5, 7 y 19 sobre la autonomía municipal, la recuperación agrícola, el comercio, la gastronomía y los servicios.

‎‎En tal sentido, el Jefe de Gobierno significó que la implementación de estos tres ejes genera enormes desafíos, sobre todo por el contexto actual en que vive el país; sin embargo, las potencialidades son claras: pueden revolucionar el desarrollo local, sentar las bases para la soberanía alimentaria, así como modernizar y dinamizar el mercado interno.

‎Al presentar las acciones realizadas en el ámbito del Comercio Interior para transformar su gestión, la titular del sector, Betsy Díaz Velázquez, informó que la política de comercio ya disponible permite dar mayor coherencia a la actividad. Esta, dijo, abarca en una sola disposición jurídica todo lo relacionado con el comercio: se define qué es el comercio mayorista y minorista, así como se establece un régimen de contravenciones y competencias institucionales.

«Igualmente, se incorporan en una sola disposición todas las modalidades de venta que hemos realizado en el país: la venta regulada, controlada, normada; ventas de regalías, ventas de obsequio y la venta de garaje», precisó Díaz Velázquez, quien detalló que, en la norma jurídica, también, se actualizan las disposiciones de los servicios gastronómicos, técnicos, comerciales, de uso doméstico, y por primera vez se define en una norma jurídica el comercio electrónico como modalidad de venta.

Además, se refirió a proyectos como el mercado del barrio, el mercado de abasto, las adecuaciones en los procesos de licitación y las flexibilizaciones en la importación de mercancías por los pasajeros que ya están aprobados. Sin embargo, quedan pendientes en implementar las adecuaciones de los subsidios a las personas en lugar de los productos.

Al respecto, el Primer Ministro reiteró que se trata de temas de mucha sensibilidad para la población, y por ello debe existir una adecuada conducción de estos procesos. Las acciones tienen que convertirse en mayores ofertas para las familias, precisó, al tiempo que insistió en la importancia de la calidad en la prestación de los servicios.

«Tenemos que potenciar la gastronomía ligera y comercios a nivel de barrios, que nos permita acercar una oferta a la población. Tenemos que tratar, también, que de estas transformaciones surjan más ofertas de empleo. Tenemos que reordenar y modernizar nuestro comercio, también perfeccionar el comercio eléctrico, la organización y el control en la calidad de los servicios», dijo.

Habló también de conducir de manera dinámica estas decisiones, una responsabilidad fundamental en el territorio. «Toda la toma de decisiones que implementamos a partir de las transformaciones, donde hay una mayor participación de todos los actores no estatales, para nada significa que el Estado y el Gobierno se desentiende.

«El Estado y el Gobierno tienen definido, por constitución y leyes, cuál es su responsabilidad para con el pueblo. Y, por tanto, todas estas medidas que liberan, que amplían la actividad no estatal, llevan a una conducción», apuntó.

PARA ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Sobre las transformaciones para estimular la producción agrícola, Telce Abdel González Morera, viceministro de la Agricultura, destacó la aprobación de un conjunto de normas jurídicas que actualizan el marco legal de la agricultura cubana, con la Ley 185 De Tierra Agropecuaria y Forestal como pilar central de las transformaciones.

Estas normas, señaló, flexibilizan el uso y explotación de la tierra para quienes la producen. «Hay acceso a personas naturales, jurídicas, estatales, privadas y mixtas, y eliminación de requisitos de trabajo directo previo. También existe un aumento de la cantidad de tierra a entregar en usufructo y el reconocimiento del derecho de propiedad de los usufructuarios sobre la bienhechuría vivienda.

«La ley autoriza la entrega de tierra en concepto de usufructo para la producción de alimentos en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, con independencia del sujeto social. Esto se hará sin límite, en correspondencia con lo que la persona que solicita sea capaz de demostrar con el proyecto que presenta.

«La entrega de tierra en concepto de usufructo se hará por el tiempo que pacten las partes, prorrogable por igual plazo, que era un requisito importante que estaba en el anterior», señaló González Morera, quien, además, se refirió a las normas ya aprobadas que flexibilizan la comercialización de productos agrícolas e insumos para el campo.

Ante el avance de transformaciones en este sector, Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República, convocó a «seguir capacitando hasta el último productor, porque estas transformaciones llegan a los productores» y aseguró que el diseño tiene que ser desde las provincias, los municipios, las cooperativas hasta el último productor, porque hay que llegarles a ellos que son «es el eslabón fundamental de esta tarea».

Por su parte, el Jefe de Gobierno llamó a lograr una producción estable en el campo, dinamizar el sector agrícola y sumar a todos a la producción de alimentos. Además, sentenció que «es posible producir la tierra aún en circunstancias complejas» y, por lo tanto, este eje temático es «uno de los más estratégicos», con transformaciones profundas reconocidas por «nuestros productores y campesinos, quienes han demandando que se implementen e implanten bien».

AUTONOMÍA MUNICIPAL: UN CAMBIO DE PARADIGMA

En el seminario se ratificó que la autonomía municipal representa un cambio de paradigma, según el cual los territorios tienen las herramientas y la capacidad de decidir sobre su propio progreso. Además, permite un desarrollo endógeno, adaptado a las necesidades y potencialidades de cada municipio.

Nancy Acosta Hernández, directora de Atención a Órganos Locales del Poder Popular en el Consejo de Ministros, se refirió a la capacitación brindada a los responsables de la implementación de este importante eje de las transformaciones, que han permitido consolidar el proceso de descentralización de competencias y recursos a los gobiernos territoriales.

Igualmente, representantes de varios organismos puntualizaron sobre cómo descentralizar la planeación estratégica de los recursos, el desarrollo económico local, la creación de fondos y la comercialización del combustible. ‎Al respecto, el Primer Ministro dejó claro que «esta transformación no es para los municipios, es para todos.

«Los municipios solos no van a lograr estas transformaciones si los nacionales, si cada cual, desde nuestras responsabilidades, nuestras misiones y nuestras competencias, que estamos avanzando, no acompañamos a los municipios», afirmó Marrero Cruz, quien al referirse a este tema de la descentralización de competencias, fue enérgico al reclamar que «el organismo, la institución… que descentraliza un municipio y una competencia, no es que la traspasé y di la espalda.

«Hay que dar seguimiento, hay que acompañar al municipio, hay que ver que esos traspasos se hagan con la seriedad, la profundidad, el control interno que lleva eso, y además, con los recursos. No es trasladar nada más la misión, sino lo que se requiere para poder cumplirla», apuntó.

Además, se refirió a que, cuando se habla de fortalecimiento del municipio, en las transformaciones están todas las decisiones para lograrlo, «pero no bastan si no nos apoyamos también en el perfeccionamiento y fortalecimiento de sus estructuras y cuadros, en robustecer la actividad económica y productiva. Si no hacemos eso, no podemos avanzar de igual manera en fortalecer la atención a las políticas sociales.

«Son muchos los desafíos que debemos enfrentar. La capacidad de gestión de los gobiernos locales, los cuales deben estar preparados para asumir estas responsabilidades, complejas responsabilidades, complejas competencias, complejas funciones, y para ello tiene que existir también un cambio de mentalidad», afirmó.