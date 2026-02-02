Continúan acciones de mantenimiento en CTE Antonio Guiteras

Román Pérez Castañeda, director técnico del mayor bloque unitario del país, explicó que hasta el momento todo marcha según cronograma. «Se ha trabajado en eliminar fugas para disminuir el consumo de agua; en el lavado de los CAR (calentadores de aire regenerativos); en la reparación y cambio de válvulas importantes; en la limpieza del condensador; trabajo en sistemas automáticos, tanto en software como en equipos físicos».

El especialista también refirió que las labores permitieron dar mantenimiento al elevado número de sistemas eléctricos; eliminar condiciones inseguras, sobre todo en la caldera; y revisar el estado de los bushings del generador.

«Solo en la prueba hidráulica apareció un nuevo defecto en la nodriza que impide comenzar el proceso de arranque y obliga a trabajar por dentro del horno. Es necesario romper gran cantidad de escorias y refractario para llegar al tubo averiado y después repararlo. El resto de las actividades prácticamente se han culminado o están próximas a terminarse», enfatizó el directivo.

Sobre cuánto podrían tardar las reparaciones de la avería detectada, Pérez Castañeda refirió que resulta difícil pronosticar, porque depende de la dureza de las escorias y su cantidad. «En el peor escenario trabajaríamos todo el día de hoy para reparar, pero hasta el momento se mantiene mañana como el momento para sincronizar».

La CTE matancera salió del Sistema Electroenergético Nacional el pasado jueves para solucionar averías que generaban un sobreconsumo de agua en el bloque térmico.