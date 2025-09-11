Continúa restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional

Igualmente destacan que en todas las provincias funcionan microsistemas, que contribuyen al proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), averiado la mañana de este miércoles.

En la capital cubana se han restablecido según el parte de las 3 de la madrugada de hoy 18 subestaciones, 208 circuitos de distribución que representan 628 861 clientes (451.03 MW), el 73 % en la ciudad; además, funcionan los servicios vitales de salud en hospitales (41) y abasto de agua (8).

Durante la jornada de este miércoles, las autoridades de Cuba chequearon las gestiones para recuperar el SEN, que sufrió una caída total debido a la inesperada desconexión de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas.