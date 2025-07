Continúa hoy el X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

El X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC-PCC) concluye hoy tras evaluar el papel de la organización para revertir los duros efectos del bloqueo de Estados Unidos contra la isla y debatir asuntos esenciales de la sociedad cubana.

Durante los debates de este viernes, el primer secretario del CC-PCC, Miguel Díaz-Canel, consideró que las fuerzas revolucionarias “tenemos que saber contar y explicar creativamente el bloqueo” el que, según su parecer, no es el mismo de hace 60 años.

Esa política está sumamente recrudecida y se están aplicando medidas que no se aplicaron en ningún momento, y que sí nos limitan mucho, y nos afectan mucho, explicó.

Remarcó que no se trata ahora del mismo bloqueo ni la misma situación, incluso, del “período especial” (década de los 90 del siglo XX): hoy tenemos una población más envejecida que cuando el “período especial”. Por lo tanto, los sufrimientos del bloqueo tienen otro matiz.

En tal sentido argumentó, además, que “llegamos a este recrudecimiento del bloqueo con un Sistema Electroenergético colapsado, que no era el Sistema Electroenergético que había en el llamado período especial”.

“Cuando tenemos esta situación electroenergética se para casi todo: no hay abasto de agua, no hay producción material, no se pueden ofertar servicios, porque casi no hay horas de electricidad. En las últimas semanas, hemos vivido tres y cuatro horas de electricidad en algunas provincias, en un día. Hay otras que han estado apagadas casi completas todo el día”, detalló.

La estabilización del Sistema Electroenergético Nacional es una prioridad que se aborda de manera integral desde un Plan de Gobierno. Este tema fue ampliamente analizado en el #XPlenoCC con el objetivo de avanzar en su implementación pese a la creciente hostilidad económica.

Para todos los problemas expuestos existen estrategias como la política de la dinámica demográfica, el programa de Gobierno para lograr la estabilización del Sistema Electroenergético Nacional y el “coraje, valor, sin lamentos, con eficiencia y creativamente” para enfrentar el recrudecimiento del bloqueo”, sentenció.

“Nos vamos a ir por encima de ese bloqueo, aunque lo sigan recrudeciendo. Pero para eso hay que perfeccionar el trabajo político-ideológico, hay que explicar por qué estamos aferrados a la construcción socialista, por qué no nos rendimos”, aseveró Díaz-Canel.

Importantes temas fueron analizados en el primer día del #XPlenoCC. Con el mismo espíritu continuamos hoy, #LaLuchaNoHaCesado

De acuerdo con la agenda, este sábado se conocerá la convocatoria para la realización del 9no Congreso del Partido, y la aprobación del plan de actividades conmemorativas por el centenario del natalicio del líder histórico, Fidel Castro, entre otros asuntos.