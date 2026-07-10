Continúa en la ONU Debate sobre Necesidad de poner fin al Bloqueo de EE UU contra Cuba

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó que este 10 de julio prosigue en Naciones Unidas el Debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el punto 38, "Necesidad de poner fin al Bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba".

El respaldo mayoritario a Cuba de la comunidad internacional se hará sentir una vez más con la denuncia de los Estados miembros de las graves consecuencias humanitarias del recrudecido bloqueo económico, cerco energético y la hostilidad política acumulada de EE. UU. contra nuestra nación, incluyendo la amenaza de agresión militar contra Cuba.

De igual manera, en la madrugada de hoy, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibió al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, a su regreso al país, tras asistir al debate especial y urgente en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo estadounidense contra Cuba.