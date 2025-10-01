Constató Díaz- Canel acciones para lograr soberanía alimentaria

Yorisbel Espinosa Álvarez, director de la citada entidad, explicó que desarrollan 10 subprogramas para el abastecimiento de seis comedores y más de 400 trabajadores de ese sector en el territorio, además de cumplir otros compromisos con la provincia de Ciego de Ávila y la Empresa de Logística de La Habana.

Entre los subprogramas, destacó la producción de alimento animal, porcina, ovino-caprino, cunícola, peces de agua dulce, ganado vacuno, cultivos varios, acuícola, cañera y la sanidad animal.

Por dos años consecutivos ese colectivo, dijo, ha obtenido la condición de Vanguardia Nacional, reconocimiento que esperan ratificar en este 2025, a partir de los resultados económicos que exhibe esa Agencia, entre los que destacó el pago promedio de más de 10 mil 300 pesos por trabajador.