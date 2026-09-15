Consejo Electoral Nacional realiza jornada con colaboradores

Según precisó la institución desde su perfil en la red social Facebook, el programa incluye visitas a centros estudiantiles el día 14, intercambio con colaboradores y profesores el 15, y puertas abiertas en los Consejos Electorales el 16.

Para el 17 se organizó un encuentro con autoridades electorales de circunscripción, mientras que el 18 se prevé la participación en el encuentro de la presidenta del órgano electoral con jóvenes.

Los colaboradores son personal encargado de auxiliar a las autoridades electorales en el cumplimiento de la Ley Electoral y en la transparencia de los procesos, según precisó la entidad.

La jornada se desarrolla bajo el lema “Juntos por la democracia”, reafirmando el compromiso institucional con la participación ciudadana y la preparación de los procesos electorales.