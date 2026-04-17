Consejo de Estado: Fortalecer en el ámbito local la implementación del Programa Económico y Social del Gobierno

En la sesión ordinaria de este órgano correspondiente al mes de abril del presente año, encabezada por su Presidente, Esteban Lazo Hernández; y con la participación del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del primer ministro Manuel Marrero Cruz; el Jefe de Gobierno cubano señaló que, desde la última reunión del Consejo de Estado, celebrada en el mes anterior, hasta la fecha, se laboró en la culminación y publicación del Programa Económico y Social del Gobierno 2026, realizada el pasado 1ro. de abril; en la actualización del cronograma; y en la aprobación e implementación de políticas priorizadas.

En su intervención, Marrero Cruz manifestó que las prioridades de trabajo se centran esencialmente en la producción nacional, con énfasis en los alimentos; en incrementar y diversificar los ingresos externos del país; y en avanzar en la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Posteriormente, explicó que, en esta jornada, los responsables de los objetivos generales 2, 3 y 9 del referido Programa gubernamental informarían de los resultados alcanzados durante el primer trimestre de 2026.

En este sentido, el vice primer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, profundizó en el objetivo general concerniente a incrementar y diversificar los ingresos externos del país; una prioridad que permitirá estabilizar gradualmente las finanzas de la nación, sentar las bases para un desarrollo sostenible, contribuir al incremento de la producción nacional, sustituir importaciones y generar nuevos bienes y servicios exportables, entre otros aspectos recogidos en el Programa Económico y Social del Gobierno 2026.

Tras un exhaustivo examen de la marcha de objetivos específicos y acciones, y de los indicadores y metas; se ratificó la necesidad de concentrar los esfuerzos en las prioridades que incentiven los incrementos de las producciones para la exportación, así como los negocios con inversión extranjera y con cubanos residentes en el exterior con igual propósito.

Posteriormente, se evaluaron los avances y desafíos pendientes relativos a los objetivos generales: incrementar la producción nacional, con énfasis en los alimentos; y avanzar en la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional, impulsando la soberanía energética, respectivamente; con la participación del vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, y de los ministros de Agricultura, de la Industria Alimentaria, de Energía y Minas, y del presidente de AZCUBA; entre otros invitados.

En el fructífero debate desarrollado se insistió en la necesidad de avanzar en la producción de alimentos a nivel local, la recuperación de capacidades productivas, la explotación de reservas existentes, la contratación con las formas productivas y la solución de impagos a productores, el balance de alimentos municipal, el control del uso tierra; así como incrementar la transición, la eficiencia y la soberanía energética, la continuidad de la participación de Fuentes Renovables de Energía, entre otras acciones, ante el desafiante escenario nacional en la actualidad; a partir de los dictámenes presentados por las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular en torno a estas temáticas.

El Consejo de Estado ha continuado dando seguimiento y evaluación a la implementación del Programa Económico y Social del @GobiernoCuba 2026



✅La sesión estuvo encabezada por Esteban Lazo; y contó con la participación de @DiazCanelB y @MMarreroCruz https://t.co/jDLUaU9Wbe — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) April 16, 2026

En la conclusión del profundo debate, luego de múltiples intervenciones; Esteban Lazo y Manuel Marrero coincidieron en la relevancia de desarrollar análisis de este tipo, con rigor y profundidad, a nivel territorial; tanto en las sesiones de los consejos provinciales como de las asambleas municipales del Poder Popular; en función de avanzar en las metas previstas y contribuir a la solución de los desafíos pendientes.

Aprueban nueva disposición normativa y acuerdo del Consejo de Estado

Los integrantes del Consejo de Estado aprobaron el decreto ley «De la Condición Migratoria de Inversores y de Negocios de los Ciudadanos Cubanos Residentes en el Exterior»; el cual instituye dicha condición migratoria a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior que lo soliciten y participen en el modelo económico cubano, de acuerdo con lo establecido en las normas que reglamenten esta disposición normativa.

La norma se encuentra en correspondencia con las medidas aprobadas por el Gobierno de la República de Cuba sobre la participación en las modalidades de nuestra economía a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior, las cuales fueron informadas el pasado 16 de marzo; así como con lo estipulado en la Ley 171 «Ley de Migración» y en la Ley 118 «Ley de Inversión Extranjera».

Posteriormente, se adoptó el acuerdo del Consejo de Estado que unifica la actividad de Atención a la Población en un solo departamento que radicará en la sede de las asambleas municipales del Poder Popular; una actividad que, hasta este momento, se encontraba dividida en dos estructuras: una en este órgano municipal y otra en los consejos de la Administración Municipal.

Otras cuestiones de la agenda legislativa nacional

El Consejo de Estado ha continuado dando permanente seguimiento y evaluación a la implementación del Programa Económico y Social del Gobierno 2026. Foto: Parlamento Cubano.

En la sesión ordinaria se evaluó, además, que en el Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, desarrollado en diciembre de 2025, estaban previstos algunos temas que no fueron evaluados en esa ocasión; debido a los ajustes realizados en su orden del día y el tiempo de duración de la reunión.

Los informes relativos a estos temas fueron distribuidos a los diputados para que emitieran sus criterios después de su estudio y, en este sentido, se recibieron 65 opiniones; mientras que las comisiones permanentes del Parlamento cubano estudiaron, conciliaron con los organismos involucrados y decidieron incorporar cuestiones abordadas a los respectivos dictámenes; aspectos que contribuyeron al enriquecimiento de las propuestas de acuerdos.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, según lo previsto en el artículo 107 de la Constitución de la República –que dispone que el Consejo de Estado es el órgano que representa a la Asamblea Nacional del Poder Popular entre uno y otro período de sesiones y ejecuta sus acuerdos– y con el objetivo de no dejar pendiente estos asuntos, así como con vistas a que se pueda trabajar de manera inmediata en la transformación de los problemas identificados, se decidió evaluar en esta sesión ordinaria del Consejo de Estado los informes y dictámenes respectivos de las rendiciones de cuenta del Gobierno Provincial del Poder Popular de Ciego de Ávila y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; así como del ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de Justicia.

Como parte del chequeo de acuerdos adoptados por este órgano en sus reuniones previas; la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, informó respecto a la marcha de los aspectos organizativos para el desarrollo del movimiento popular-participativo «Mi Barrio por La Patria», el cual tiene como objetivo promover un conjunto de acciones en la comunidad y en el barrio en función de las prioridades del país, con unidad y participación de la ciudadanía, de las organizaciones políticas, de masas y sociales; de los diferentes actores del sistema del Poder Popular; y de las administraciones locales.

Al respecto, Esteban Lazo reconoció la trascendencia de este movimiento popular-participativo para el fortalecimiento del barrio y de la comunidad y de sus organizaciones en el entorno local; como espacio esencial en la defensa de la Revolución y en la implementación de las metas trazadas.