Conmemoran desde Cuba primer aniversario del pontificado de León XIV

La ceremonia estuvo encabezada por el Nuncio Apostólico en Cuba, Monseñor Antoine Camilleri, Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana, y monseñor Arturo González Amador, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

Acompañaron además el rito los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, y Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del CCPCC, junto a funcionarios de la organización política, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, así como una representación de la comunidad creyente.

Camilleri saludó de manera especial la presencia del vicepresidente cubano y recordó su participación al frente de la delegación de la mayor de las Antillas que acudió a la Ciudad del Vaticano para formar parte en las honras del papa Francisco y del inicio del ministerio de León XIV.

En la homilía, el Nuncio Apostólico se hizo eco de la prédica del Santo Padre en sus viajes apostólicos a Oriente Medio, Europa y África de aceptar las diferencias y tender puentes de entendimiento, como símbolos de una iglesia con sus puertas abiertas para todos.

Como muestra de la unión de los lazos entre el archipiélago y la Santa Sede, Camilleri valoró de muy significativos los periplos de los tres anteriores sucesores de Pedro, el lugar que ocupa la nación caribeña en el corazón de León XIV y la visita de Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, en ocasión de las celebraciones por el aniversario 90 del establecimiento de relaciones diplomáticas.

"Que cada uno desde su responsabilidad contribuya a una humanidad más justa por un porvenir lleno de esperanza", instó.

La congregación también elevó sus plegarias por el cese de las injusticias, las guerras, divisiones y violencia en el mundo que hoy provocan el sufrimiento y la muerte de miles de inocentes alrededor del planeta, hecho que ha sido condenado en reiteradas ocasiones por el obispo de Roma.

Al cierre del rito se procedió a cantar el himno nacional de Cuba, así como el de la Santa Sede.