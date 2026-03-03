Condenan diputados cubanos agresión contra Irán 

Declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba condenamos enérgicamente la agresión de los gobiernos de los Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y la soberanía de los Estados.

Lamentamos la pérdida de vidas humanas ocasionadas por los ataques perpetrados a partir del 28 de febrero, los cuales han causado alrededor de un millar de muertos y heridos hasta la fecha. Trasladamos sentidas condolencias al pueblo iraní, al Gobierno y a la Asamblea Consultiva Islámica, por el asesinato del líder supremo de la nación persa, el ayatolá Alí Jamenei, y de otros altos dirigentes de las fuerzas armadas; así como a los familiares del centenar de niñas asesinadas por el bombardeo a una escuela primaria en la ciudad de Minab.

La deliberada embestida, mientras transcurrían esfuerzos diplomáticos por llegar a un acuerdo sobre la cuestión nuclear de la República Islámica de Irán, demuestra una vez más que Estados Unidos e Israel son la principal amenaza a la paz del mundo, y que su filosofía de guerra busca imponer intereses hegemónicos y apoderarse de los recursos naturales de las naciones.

Hacemos un llamado a los parlamentarios del mundo y a las personas de buena voluntad de la comunidad internacional a exigir el respeto a la independencia e integridad territorial de los Estados; a trabajar con urgencia en favor de la paz; y a reclamar un actuar más determinante y responsable por parte de los organismos internacionales.

¡Digamos No a la guerra!

¡Vivan la paz y el progreso de los pueblos del mundo!

Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular