Condena ANPP sanciones de EE.UU contra dirigentes e instituciones en Cuba

"Condenamos las recientes ilegítimas sanciones del Gobierno de EE.UU. contra el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembros de su familia, organizaciones e instituciones cubanas; espurias acciones que se suman a la vil e injusta escalada agresiva de EE.UU. contra nuestro país", declaró Lazo en el perfil de la ANPP en la red social X.

Esteban Lazo: «Condenamos las recientes ilegítimas sanciones del Gobierno de EE.UU. contra el Presidente @DiazCanelB, miembros de su familia, organizaciones e instituciones cubanas; espurias acciones que se suman a la vil e injusta escalada agresiva de EE.UU. contra nuestro país» pic.twitter.com/fbcRdMGa8c — Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) June 4, 2026

Diversas voces nacionales e internacionales rechazaron esas disposiciones, calificadas como violatorias del derecho internacional y parte de la política hostil de Washington hacia la Isla.

Analistas señalaron que tales medidas constituyen un acto de injerencia y castigo colectivo, contrario a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, y reafirmaron la necesidad de la solidaridad internacional frente a la agresión.