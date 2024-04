Condecoran a trabajadores y colectivos destacados en saludo al Primero de Mayo

La ceremonia contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, donde se les impuso el Título Honorífico de Héroe del Trabajo a 19 referentes del movimiento obrero cubano.

Entre los condecorados se cuentan Ricardo Cabrisas Ruiz, vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Digna Guerra, directora del Coro Nacional de Cuba, y las intelectuales Lesbia Claudina Vent Dumois e Isabel Monal Rodríguez, entre otros.

Se entregaron también las Órdenes Lázaro Peña en Primero, Segundo y Tercer Grado y la Medalla Jesús Menéndez a cerca de una treintena de trabajadores y tres colectivos: la Escuela Interarmas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias General Antonio Maceo Orden Antonio Maceo, el Restaurante Vita Nuova, de Mayabeque, y la Clínica Internacional Siboney.

Isabel Monal destacó el privilegio de promover y enriquecer el pensamiento marxista que la hizo merecedora de esa condición y a la que le ha dedicado la mayor parte de su existencia.

Confesó que desarrollar esa actividad durante tantos años le dió la oportunidad de sentirse útil y con la voluntad de seguir consecuente a las luchas de siempre en lo que vaya quedando por vivir.

A mí me gusta trabajar y siempre he tenido la fortuna de hacerlo en lo que me gusta y por eso no considero que tenga ningún mérito especial, agregó. Para Fidel Ramón Pimientas Torres, secretario general del sindicato en el Restaurante Vita Nuova, la fórmula para erigirse como centro de referencia a lo largo de las décadas está en mantener el buen servicio y la calidad en la oferta a la población, así como el cumplimiento de los planes económicos necesarios para la sostenibilidad de la institución.

Comprometidos, estamos, desde hace 55 años y con la disposición de cumplir 55 más en función de estar a la altura de la tarea que nos han dado, añadió.

Acudieron al lugar junto al mandatario los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización, y Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, entre otros dirigentes.

A propuesta del secretario general de la CTC, el presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones, otorgó, según el Decreto Presidencial No. 804, el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba a:

—Digna Guerra Ramírez, integrante del primer curso de instructores de arte en el año 1962, fundadora de la Universidad de las Artes, Profesora Titular y Doctora Honoris Causa de Música. Directora del Coro Nacional de Cuba.

—Jorge Florentino Sarduy Medina, obrero agrícola de la Unidad Empresarial de Base Santa Gertrudis de la Empresa Pecuaria El Tablón de Cienfuegos. Es miembro de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.

—Antonio Nicolás Muñoz Hernández, el Gigante del Escambray, Gloria del Deporte Revolucionario y entrenador de béisbol de la Academia Provincial de Cienfuegos.

—Jesús O’Farril Fundora, operario general de mantenimiento con más de 50 años de labor en la Empresa Electroquímica de Sagua la Grande en Villa Clara.

—Alberto Álvarez Loredo, operario de mantenimiento de obras hidráulicas, integrante del Movimiento Vanguardista de la Construcción de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Guantánamo.

—Ricardo Cabrisas Ruiz, desempeñó diferentes responsabilidades en el Ministerio del Comercio Exterior hasta ser ministro durante más de veinte años. En el 2000 fue designado ministro de Gobierno para los Asuntos Económicos Externos. Posteriormente fue nombrado vicepresidente del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Planificación. Actualmente se desempeña como vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

—Lesbia Claudina Vent Dumois, Doctora en Pedagogía de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y Litografía en Praga Checoslovaquia. Premio Nacional de Artes Plásticas y Curaduría. Presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

—Manuel Fernando Martínez Bruzón, maestro de la educación primaria por más de 50 años en el seminternado Patricio Lubunba de Baguános, Holguín, Profesor Titular del Centro Universitario Municipal.

—Rolando Montero Díaz, Doctor en Ciencias de la Salud, irdector del Hospital Dermatológico Dr. Guillermo Fernández Hernández-Baquero, institución Colectivo Moral y líder del proyecto agropecuario integral Finca El Rincón de La Habana.

—Teniente coronel de la reserva Alfredo Antonio Hernández Martínez, Doctor en Ciencias Médicas, Profesor Titular, primer vice director general del Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas CIMEQ, de La Habana.

—Caridad Valdés Valdés, jefa de cocina comedor de la Unidad Aseguramiento Logístico, de Mayabeque. Se destaca por su entrega y consagración al trabajo con un alto sentido de pertenencia y responsabilidad.

—Coronel Juan Carlos Martín Tirado, Doctor Especialista de Primer y Segundo Grado en Ortopedia y Traumatología. Prestó servicios en Pakistán cuando los grandes daños ocasionados por el terremoto. Director del Hospital Militar de Matanzas.

—José Manuel Figueroa Alonso, mecánico automotriz A de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Cañera El Progreso de Villa Clara. Fundador de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores.

—Juan Manuel Rojas Pérez, analista A de producción de la Empresa de Construcciones Militares No 3, de Villa Clara. Con más de 60 años de labor ha participado en la construcción de importantes obras para la defensa del país.

—Caridad Piloto Hernández, técnica en Servicios Farmacéuticos, especialista de Medicina Natural y Tradicional de la Dirección Municipal de Salud en San Cristóbal, Artemisa. Ha tenido una destacada participación en jornadas científicas y programas nacionales de medicamentos.

—Ángel Eusebio Eugellés Mena, soldador A de la Unidad Empresarial de Base de Ferrocarriles 60 Aniversario de la Revolución de Octubre, de Camagüey, con más de 50 años de trabajo interrumpido en el transporte ferroviario.

—Iván Román Suárez, Doctor en Ciencias, Doctor Honoris Causa. Profesor e Investigador Emérito de la Universidad de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo de La Habana.

—Coronel Ariel Luis Soler Muñoz, Médico Especialista de Primer Grado y Profesor Consultante en Anestesiología y Reanimación. Brindó aseguramiento médico al Comandante en Jefe durante más de cuatro décadas.

—Isabel Monal Rodríguez, Doctora en Ciencias Filosóficas, Doctora en Pedagogía, Investigadora Titular y Profesora Titular, destacada estudiosa del Marxismo Leninismo. Es considerada como una de los grandes intelectuales del período revolucionario en Cuba. Es Académica titular y Profesora de Mérito de la Universidad de La Habana y Profesora de Mérito del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba (ISRI). Trabajó en la sede de la Unesco, en París, como especialista del programa en la Educación Superior, además, recibió el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas. Fue Directora del Teatro Nacional y del Instituto de Filosofía de Cuba.

En la entrega de las altas distinciones participaron otros miembros del Buró Político, dirigentes del Partido, las organizaciones políticas y de masas, de las Fueras Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.