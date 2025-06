Con saldo limitado, ¿puede seguir adquiriendo planes de voz y de SMS? (+Audio)

Tras la aplicación de las medidas comerciales de Etecsa, han surgido diversas dudas de los clientes; entre ellas que, si una vez agotados todos los recursos del plan combinado y el saldo, tampoco se pueden adquirir los planes de voz y sms ya existentes.

Ante esta interrogante, Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, vicepresidenta Comercial de Etecsa, explicó que sí existe la posibilidad, «no con el saldo, sino a través de Transfermóvil o Servicios en línea, directamente con el dinero de la cuenta.

De esta forma se puede hacer la compra de planes de voz y sms todas las veces que así lo requiera el cliente. Esta opción no tiene limitaciones.

Significó que los planes de voz, sms y de mensajería (toDus + correo) continuarán disponibles con las tarifas actuales.

«La voz y los sms no están limitados», insistió.

«Forman parte también de las opciones combinadas que tenemos hoy, pero si se me agotan, no estoy presionado a que no puedo ejercer la comunicación», aseguró.

Estos son los servicios de telecomunicaciones básicos –detalló Hidalgo Rodríguez–; por lo tanto, los protegemos, pues ante una emergencia, lo lógico es poder hablar por teléfono, poder comunicarnos con inmediatez, y eso la voz lo garantiza por encima de cualquiera de las otras vías de comunicación.