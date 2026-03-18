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Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

Tomado de Cancillería Cuba

Miércoles, 18 Marzo 2026 17:01

Bajo presión de Estados Unidos, Costa Rica limita sus relaciones con Cuba al ámbito consular.

 El 17 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica informó a nuestra Cancillería, mediante Nota Diplomática y sin ofrecer argumento alguno, la decisión unilateral de cerrar la Embajada de ese país en Cuba.

Además, sin ningún tipo de justificación e invocando una presunta e infundada reciprocidad, solicitó a Cuba retirar al personal diplomático de su Embajada en San José, señalando que ello no incluye al personal consular y administrativo, que podrá permanecer ejerciendo sus funciones.

Notificó, asimismo, que a partir del 1 de abril el gobierno de Costa Rica mantendrá las relaciones con Cuba a nivel consular.

Se trata de una decisión arbitraria, evidentemente adoptada bajo presión y sin tener en consideración los intereses nacionales y de ese pueblo hermano.

Con este paso, el gobierno costarricense, que exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unidos contra Cuba, se suma una vez más a la ofensiva del gobierno estadounidense en sus renovados intentos por aislar a nuestro país de las naciones de Nuestra América, y se hace partícipe de su escalada agresiva contra la Revolución cubana, rechazada por la comunidad internacional.

Al igual que hace 60 años, fracasará en el empeño. Nada podrá distanciar a los pueblos de Cuba y Costa Rica, unidos por lazos indisolubles de una historia común, abonada por grandes próceres de la independencia cubana como Martí y Maceo.

La Habana, 18 de marzo de 2026.