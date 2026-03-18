Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba

El 17 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica informó a nuestra Cancillería, mediante Nota Diplomática y sin ofrecer argumento alguno, la decisión unilateral de cerrar la Embajada de ese país en Cuba.

Además, sin ningún tipo de justificación e invocando una presunta e infundada reciprocidad, solicitó a Cuba retirar al personal diplomático de su Embajada en San José, señalando que ello no incluye al personal consular y administrativo, que podrá permanecer ejerciendo sus funciones.

Notificó, asimismo, que a partir del 1 de abril el gobierno de Costa Rica mantendrá las relaciones con Cuba a nivel consular.

Se trata de una decisión arbitraria, evidentemente adoptada bajo presión y sin tener en consideración los intereses nacionales y de ese pueblo hermano.

Con este paso, el gobierno costarricense, que exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unidos contra Cuba, se suma una vez más a la ofensiva del gobierno estadounidense en sus renovados intentos por aislar a nuestro país de las naciones de Nuestra América, y se hace partícipe de su escalada agresiva contra la Revolución cubana, rechazada por la comunidad internacional.

Al igual que hace 60 años, fracasará en el empeño. Nada podrá distanciar a los pueblos de Cuba y Costa Rica, unidos por lazos indisolubles de una historia común, abonada por grandes próceres de la independencia cubana como Martí y Maceo.

La Habana, 18 de marzo de 2026.