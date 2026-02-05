Comparecencia especial ante la prensa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel

CMHW
Comparecencia especial ante la prensa del Presidente Miguel Díaz-Canel
Foto: Archivo

Tomado de Cubadebate

Jueves, 05 Febrero 2026 09:00

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez comparecerá hoy a las 10 de la mañana ante medios nacionales y extranjeros.

El encuentro se transmitirá en cadena nacional de radio y televisión, así como a través del canal de YouTube de la Presidencia.