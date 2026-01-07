Comienzan Plenos Extraordinarios de los Comités Provinciales del Partido

En la provincia más occidental de Cuba inician los Plenos Extraordinarios de los Comités Provinciales del Partido.

Presididos por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, estos encuentros se convierten en espacios para reflexionar sobre el papel de la organización rectora de la sociedad en el enfrentamiento al complejo escenario que vive el país.

Una premisa guía estas reuniones: cada reto, adversidad y desafío solo será superado con la participación y entrega de todos los cubanos. Por ello, los plenos enfatizan en la importancia de las organizaciones de base y de la militancia en los tiempos actuales.

Otro objetivo es elaborar estrategias que prioricen de manera más efectiva las tareas relacionadas con la defensa de la Patria, la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional, la producción de alimentos —incluido el programa cañero-azucarero— y la calidad de los servicios a la población.

Estos acuerdos fueron ratificados en el XI Pleno del Comité Central del Partido, que decidió posponer la realización del 9no Congreso para concentrar todos los esfuerzos en estas prioridades y superar la actual situación del país, marcada por el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y por nuestras propias insuficiencias. Todo ello constituye el centro del trabajo político e ideológico.

Encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, se desarrolló en Pinar del Río el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido.

Es el primero de los que se desarrollarán en todas las provincias para evaluar la implementación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central, realizado a finales del 2025, así como definir los compromisos de los territorios para enfrentar la situación que vive el país.

Se debatió sobre el papel que le corresponde a la militancia para agilizar soluciones en temas prioritarios como la producción de alimentos, la exportación, el aumento de los ingresos en divisas, el desarrollo local, la generación eléctrica, entre otros de su radio de acción.

El presidente Díaz-Canel convocó a no dejar caer el espíritu del XI Pleno. El llamado a los cuadros del Partido y del Gobierno, reiteró, es salir de aquí con un plan realista, plazos y responsables para cada acuerdo económico, y rendir cuentas con transparencia.

Estamos urgidos de transformaciones, que empiezan con cambios de mentalidad, de formas y de métodos de trabajo, alertó.

Y definió como los escenarios más urgentes e importantes a los barrios, los consejos populares y a los municipios.

Hay que estar constantemente con el pueblo, que es la esencia y el sentido de nuestro trabajo, destacó.

El Presidente habló de la responsabilidad de los militantes con las cosas que no funcionan bien en su entorno, qué estamos haciendo nosotros para cambiar esos problemas.

El éxito de este Pleno y de los que estaremos haciendo en todo el país dependerá de la conducta diaria de cada militante, de cada cuadro, afirmó.