Comenzó por Oriente la descarga y distribución del gas licuado de petróleo

Tras el proceso de descarga de unas 1 300 toneladas de gas licuado de petróleo (GLP) en el muelle internacional de la refinería Hermanos Díaz, de Santiago de Cuba, comenzará la distribución y venta del preciado combustible, informó la Unión Cuba-Petróleo (Cupet).

Aunque se llegará primero a los puntos de comercialización del GLP de la provincia santiaguera, para distribuir, de esa forma, en el resto de las provincias orientales, el destino se extenderá también al Occidente del país y, en tal sentido, se realizan las respectivas gestiones.

Según directivos de Cupet, en esta comercialización –de pocas toneladas– se priorizarán los centros vitales de la economía y la población que quedó pendiente tras el último arribo del buque en el mes de mayo.

Tanto en el muelle internacional como en la planta de llenado de los cilindros de Santiago de Cuba se labora incesantemente, al tiempo que se alista el parque automotriz y el resto de los factores de Cupet, con el decisivo apoyo de las autoridades y los Gobiernos provinciales.