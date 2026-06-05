Coerción económica de EE.UU. bloquea entrada de petróleo a Cuba 

El mensaje del Canciller cubano, en X, desmiente declaraciones del Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, donde asegura que su gobierno no bloquea la entrada del hidrocarburo a la mayor de las Antillas.

El Secretario de Estado de #EEUU repite una y otra vez, con la comodidad que le da el foco mediático y su capacidad de mentir, que su gobierno no bloquea la entrada de petróleo a #Cuba.



Parece olvidar, con toda intención, la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026,… pic.twitter.com/en33aFhU4u — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 5, 2026

Rodríguez Parrilla recordó la Orden Ejecutiva 14380 del 29 de enero de 2026, que autorizó la imposición de aranceles punitivos contra las importaciones procedentes de países que, directa o indirectamente, suministren petróleo a Cuba.

Cualquier nación que soberanamente comercie petróleo con nuestro país queda amenazada con represalias comerciales en el mercado estadounidense, explicó.

El jefe de la diplomacia cubana señaló que esa disposición fue diseñada por el propio Rubio, de quien también destacó su capacidad de mentir.

Subrayó que de esta manera no son necesarios los medios militares frente a las costas cubanas, pues Estados Unidos logra imponer su objetivo a golpe de las más duras presiones y chantajes.