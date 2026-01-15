Cobertura Especial: Cuba honra a sus héroes (+Audio y Videos)

Desde las 7.30 am de hoy 16 de enero tendrá lugar una Marcha del Pueblo Combatiente, como reafirmación del compromiso con la Patria, desde la Tribuna Antimperialista "José Martí" hasta calle G.

Mientras, a las 9 de la mañana tendrán espacio las ceremonias de homenaje en todas las cabeceras provinciales. En Santa Clara, la cita será en el Museo de Artes Decorativas.

A las cuatro de la tarde, serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades. En todos los municipios del país se efectuarán actos de homenaje póstumo a nuestros combatientes.

La radio villaclareña sigue acompañando estas horas luctuosas y de sentido tributo desde el centro del país.

En honor a su memoria se realizaron cambios en nuestra programación habitual desde este jueves, con la llegada de sus restos mortales a suelo patrio, y durante el viernes 16, como parte del tributo en todos los municipios del territorio nacional.

Ofrendas de Raúl y Díaz-Canel en homenaje a combatientes caídos

Fueron depositadas en el lobby Sierra Maestra, del Minfar, tres ofrendas de flores blancas, a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder al frente de la Revolución cubana, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los ministros de las FAR y el Minint, familiares de los caídos y el pueblo de la Mayor de las Antillas.

Porque la muerte ha sido el precio de defender con la vida el anhelo de independencia compartido por los pueblos de esta región, a los 32 hijos de la patria de Martí han venido a honrar el pueblo cubano y sus líderes.

Así, llegaron hasta la sala donde se encuentran sus restos, el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y el general de Cuerpo de Ejército, Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior (Minint).

Preside General de Ejército Raúl Castro Ruz primer homenaje a los héroes caídos en el aeropuerto José Martí

Encabezado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder al Frente de la Revolución Cubana, y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realiza el primer homenaje a los héroes caídos, en el Aeropuerto José Martí.

#Cuba | 🖤🇨🇺 Con la presencia del General de Ejército, Raúl Castro Ruz y el presidente de la República @DiazCanelB transcurre en el Aeropuerto Internacional José Martí el primer homenaje a los 32 cubanos caídos en #Venezuela



🔗 https://t.co/RcrMlckny0#HonorYGloria pic.twitter.com/ctKewXSmNX — CMHW La Reina Radial del Centro (@radiocmhw) January 15, 2026

Cuba Honra y recibe los restos mortales de los 32 combatientes asesinados por EE.UU. en la agresión a Venezuela.

Una nueva luz que nos refuerza, enardece y compromete

«En esta mañana solemne la Patria se duele y se eleva. Nos reunimos para recibir en nuestro suelo, a hermanos que cayeron lejos de su casa, pero no de su deber», afirmó el general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y ministro del Interior, en el primer homenaje a los 32 combatientes caídos en la defensa de la República Bolivariana de Venezuela.

Tras el arribo de los mártires, Álvarez Casas significó que al acoger sus restos mortales renovamos ante ellos el juramento de lealtad a la Patria, a la unidad de los pueblos de América Latina, y afirmamos desde el primer instante, con la claridad que exige la historia, «no los recibimos con resignación lo hacemos con profundo orgullo y eterno compromiso».

«Sabemos y el pueblo de Cuba lo ha aprendido en las pruebas más duras que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa», afirmó.

«No regresan a nosotros como sombras, por el contrario, son una nueva luz que nos refuerza enardece y compromete.

«Regresan cubiertos por la bandera, y esa bandera no representa una ausencia, consagra una presencia eterna, traen consigo el ejemplo imperecedero de la entrega, el valor, la fidelidad a los más nobles ideales del hombre.

«Cuando cruzaron mar y cielo para cumplir su misión sabían que no regresar era una posibilidad, pero firmemente convencidos de que no traicionarían jamás a este pueblo que, siguiendo el ejemplo de sus Héroes aprendió a compartir su suerte con los demás.

Transmisión en vivo del homenaje póstumo del pueblo de Cuba a los 32 héroes caídos en Venezuela el pasado 3 de enero, quienes con Honor y Gloria ofrendaron sus vidas defendiendo al presidente constitucional Nicolás Maduro frente a una agresión imperial, encarnando así la más pura tradición internacionalista de la Revolución.

Tras la ceremonia militar comenzó el traslado de las honras fúnebres hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde se realizará el homenaje póstumo con participación del pueblo a partir de las 10.00 a.m.

En imágenes: El abrazo del pueblo a sus héroes

En la patria restos mortales de los 32 cubanos caídos en Venezuela

La aeronave que trasladó los restos mortales de los 32 combatientes cubanos caídos en el ataque a Venezuela arribó al amanecer de hoy al aeropuerto internacional José Martí, de la capital. El silencio marcó el primer homenaje póstumo.

La ceremonia militar fue breve y sobria. Basta la formación, los rostros contenidos y ese instante en que el país reconoce a quienes regresan para siempre, arropados en su bandera.

Con las primeras luces del alba el pueblo también los espera. A ambos lados de la Avenida Rancho Boyeros se han reunido cientos de cubanos, que rendirán honores a sus compatriotas, mientras los féretros transitan hacia el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Con información de Granma, ACN y Cubadebate.