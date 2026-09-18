Chequea Díaz-Canel sistema de abasto de agua de Ariguanabo

Como parte del seguimiento al Programa Integral de Aseguramiento del Abasto de Agua en La Habana, este jueves el rimer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la fuente de abasto de Ariguanabo, ubicada en el municipio de Bauta y perteneciente a la provincia de Artemisa.

En esa fuente, que opera en el corazón del sistema oeste de la ciudad y que tributa a más del 23 % de la población habanera —de los municipios de La Lisa, Playa y Marianao—, el Jefe de Estado conoció detalles del sistema Ariguanabo, en una jornada que también contó con la presencia del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; del presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez; del primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en La Habana, Liván Izquierdo Alonso; y de la gobernadora de la capital, Yanet Hernández Pérez.

Durante el encuentro, y en referencia al Programa Integral destinado a la ciudad, se informó que ya se instalan los grupos electrógenos en las fuentes y en las impulsoras de los sistemas de abasto de agua, y que se avanza en la preparación de los terrenos donde se instalarán los parques solares fotovoltaicos, así como las fuentes de almacenamiento de energía.

Los análisis se extendieron a la provincia de Santiago de Cuba, particularmente a cómo marchan las acciones para garantizar el preciado líquido en municipios como la capital del territorio oriental, así como Guamá, San Luis, Contramaestre y Songo-La Maya.

En otros lugares de La Habana

El segundo punto del recorrido del Presidente cubano fue el Estadio “La Polar”, el primero del país en contar con césped sintético —que fue instalado en 2017—.

Allí —donde por el uso de paneles solares fotovoltaicos se puede jugar en las noches—, el mandatario fue informado de cómo está prevista una tercera fase de optimización, la cual incluye el aumento de las gradas y la instalación de tecnología moderna. Fue oportunidad para que el Jefe de Estado abogase por fomentar el deporte barrial y por una integración entre centros docentes y comunidades para desarrollar deportes como el fútbol.

El mandatario recordó a directivos, a entrenadores y a expertos que la competencia deportiva fortalece la autoestima, desarrolla el talento y es un suceso que mueve en torno a sí a las familias de los jugadores.

El tercer punto, este jueves por la mañana, fue la solinera ubicada en 23 y J, en el Vedado capitalino, la cual impactará positivamente en la población circundante, porque —con 18 puntos de carga— hará posible alimentar con energía a triciclos encargados de recoger los desechos sólidos.

Una vez que el presidente Díaz-Canel Bermúdez concluyera su visita en la solinera, Pedro Lizardo Garcés Escalona, presidente del consejo popular “Rampa”, del municipio Plaza de la Revolución, compartió con el equipo de prensa de la Presidencia de la República de Cuba ideas relacionadas con el proyecto de recogida de desechos sólidos.

El líder comunitario habló a los reporteros sobre 15 triciclos que recogen los desechos sólidos en 15 circunscripciones: “Hemos pedido a la población —dijo— que a las siete de la mañana y a las siete de la noche —en otros lugares hemos dicho a las seis de la tarde, para que dé tiempo— saquen sus jabitas y las pongan al frente de los edificios. Así, pasa el triciclo y las recoge”.

Lizardo afirmó que la experiencia de recogida de desechos sólidos “ha tenido un impacto muy positivo en la población” y detalló que más de veinte macrovertederos han sido totalmente erradicados en el consejo popular “Rampa”. Asimismo, se refirió a un movimiento relacionado con el rescate de esquinas que han sufrido deterioro por el efecto de cargadores y de otros equipos durante jornadas de recogida de desechos.

Él reconoció que todavía existen problemas organizativos y que en algunos lugares la indisciplina social atenta contra “el entorno que deseamos, la Rampa que deseamos”. E informó sobre cómo la experiencia de limpieza y embellecimiento se está extendiendo al resto de los consejos del municipio.

En el horizonte, como explicó Lizardo, está el propósito de “ir a la economía circular, a la recuperación de la materia prima”. La meta definitiva, como enunció el presidente del Consejo Popular “Rampa”, es embellecer aceras, jardines y parques y mejorar un entorno que tiene mucho que ofrecer a quien lo viva o lo transite.