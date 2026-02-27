Céspedes, la lealtad a toda prueba

En un campamento apartado de la abrupta Sierra Maestra, donde las palmas se confunden con la niebla y los caminos se pierden sin dejar huellas, Carlos Manuel de Céspedes abrazó sus últimos días con la misma serenidad y estoicismo con que había proclamado la libertad de Cuba.

Para comprender la magnitud de su ecuanimidad, es preciso despojarlo de la rigidez del bronce y ver al hombre de carne y hueso que lo habitaba.

Precisamente, desde esa humanidad compleja, hecha de convicciones profundas y también de pasiones terrenales, es que Céspedes, con su aguda inteligencia, comenzó a vislumbrar las tormentas que se gestaban en su contra.

Allí, en la soledad, escribiría: «Manifesté mi deseo de ver pronto confirmar a mis esperanzas de que las circunstancias me permitan abandonar este puesto que me han confiado por su benevolencia y que no quiero permanecer, sino mientras sea útil o la voluntad del pueblo así lo disponga.

«Me temo que la ambición se ha despertado en el corazón de los cubanos y que de ella proviene el germen de la discordia, que ha de hundirnos en la ruina y el descrédito».

Con lucidez, ya advertía las maquinaciones: «quizás ahora mismo la Cámara está tomando acuerdos en mi contra». Era la premonición de un estadista que veía cómo las rivalidades empezaban a fracturar la unidad revolucionaria.

Esos presagios se cumplirían el 27 de octubre de 1873, en Bijagual, cerca de Jiguaní, cuando la Cámara de Representantes de la República en Armas decidió destituirlo de su cargo de Presidente. Las tensiones, las rivalidades y la desconfianza habían herido de muerte a la causa. Algunos lo acusaban de ejercer su autoridad con demasiado rigor. Otros, simplemente envidiaban ese señorío fundador que lo caracterizó.

El día siguiente confirma que esperaba tranquilamente su deposición y que él, «obediente a la Constitución y las leyes, no sería causa de que se derramara sangre cubana».

Céspedes escuchó la decisión sin protesta. No levantó la voz ni buscó alianzas: «En nada consentiré que se perjudique la Patria solo por vanas etiquetas».

Tras negarle el gobierno su permiso de salida al exterior para reunirse con su familia, buscó refugio en la apartada comunidad de San Lorenzo, en la Sierra Maestra.

SOLO, PERO NO VENCIDO

En aquella comarca agreste, su nueva morada era una choza modesta, de tablas ásperas y techo de guano. Sin escoltas, servidores ni opulencias.

¿Cómo encaja el rico hacendado, dueño de esclavos, abogado de gente adinerada y aristócrata, dentro de esta filosofía de privación de bienes materiales? El propio Céspedes nos adentra en esa atmósfera de pobreza que vivió: «Hace días que todo mi alimento se reduce a un puré de bacán, de maíz solo, por la mañana y otro por la tarde. Peor sería que no hubiera más que un plato».

Cuando el temporal arrecia, describe: «(...) A ninguna hora deja de llover. Todos los ranchos están inundados; en el mío reventó un manantial que lo ha convertido en un pantano. Casi todo el día he tenido que estar metido en la hamaca para liberarme de la lluvia, que con el viento entraba por todos los lados de la salita de mi rancho».

Sin embargo, en medio de esa pobreza extrema, Céspedes se resiste a desaparecer del todo para los suyos. En esos días aciagos, le acompañan los retratos de los gemelos Carlos Manuel y Gloria de los Dolores, a los que no conoció y a los cuales con paternal ternura envía algunos recuerdos:

«Mandé con el capitán Quintín Bandera que lleva a Vega de Jamaica un paquetico que contiene pelos de mi cabeza y barba, para mis hijitos que están en el extranjero, y tal vez sea lo único que vean de mi persona».

Las penurias de la guerra hacen mella en el físico de Céspedes: «Yo estoy muy delgado, la barba casi blanca y el pelo no le va en zaga. Aunque no fuertes, padezco frecuentes dolores de cabeza; en cambio, estoy libre de llagas y calenturas. La ropa se lava sin almidón; de consiguiente, no se plancha; no se hace más que estirarla para ponérsela».

En otra ocasión añade: «Cambié mis pantalones de casimir que me acompañaban desde antes de la Revolución por otros nuevos de igual género aunque ordinarios; ya de esas memorias no me queda más que una toalla de Holanda bordada, así que todo va abandonándonos en este mundo, hasta que nosotros mismos lo abandonamos todo».

Otra misiva reseña: «Te doy gracias por lo que me dices me tienes preparado; pero de aquí en adelante no quiero que me mandes nada. Guárdalo para ti y los chiquitos. Yo estoy satisfecho con lo que tengo. Vivo en una choza a la intemperie. Como lo que me dan, aunque sean los reptiles más inmundos. Ando vestido y calzado de una manera grotesca, pero honesta».

Nada subsiste ya de aquel dandy que regresó de Europa con un baúl rebosante de botines y trajes a la última moda de París. Aquel que paseaba con gracia por los salones de baile de Bayamo, que degustaba los manjares más exquisitos y se envolvía en un mundo de lujo y confort.

Céspedes aprendió a vivir con lo mínimo: el agua del arroyo cercano, la leña húmeda que crepitaba en las noches, la compañía fugaz de algún campesino. Allí, lejos del bullicio, escribió cartas, meditó sobre la libertad y sobre los hombres que lo habían traicionado.

Pero nunca, ni en sus pensamientos más amargos, se apartó del deber. La ingratitud de quienes lo habían apartado, habría quebrado a cualquiera, pero él encontraba consuelo en la idea de que ningún sacrificio personal podía compararse con la redención de la Patria.

LA PRUEBA FINAL

El 27 de febrero de 1874, en la apartada prefectura de San Lorenzo, Carlos Manuel de Céspedes cargaba un halo diferente, como si intuyera su inminente encuentro con el destino.

Aquel hombre de 55 años, casi ciego, aislado por sus propios compatriotas, vistió con una elegancia que desafiaba la rusticidad del monte: «chaqué de paño negro, pantalón de casimir oscuro y un llamativo chaleco de terciopelo a cuadros con rayas punzó».

Se encontraba en la casa de Panchita Rodríguez cuando la voz de una niña anunció la presencia de tropas españolas.

Céspedes, sintió el frío del acero en la empuñadura de su revólver. Abandonó la sombra protectora del hogar y se internó en el monte. La manigua, su antigua cómplice, abrió sus brazos de espinas para recibirlo.

Detrás de él, una jauría de uniformes: un capitán, un sargento y cinco soldados del batallón de Cazadores de San Quintín. Los disparos surcan el aire. Céspedes responde a los tiros sin detenerse. Su revólver, con voz ronca, se niega al silencio y al yugo.

Entonces, la selva contuvo el aliento. El sargento Felipe González Ferrer, un nombre que la memoria escribe con tinta de sangre, le dio alcance. Céspedes respondió con un disparo, pero el fusil del sargento, más joven, más rápido, más implacable, habló primero a quemarropa. La bala, un beso de plomo helado, encontró el corazón.

El cuerpo cayó entre los riscos. La tierra bebió su sangre con avidez y lo acogió en su seno definitivo. Céspedes yacía inerte, pero su corazón –que rompió cadenas, que inició las luchas por la independencia de Cuba, que entregó riquezas a la vorágine de las llamas, fundó una República en Armas y prefirió perder a un hijo antes que negociar la dignidad de su Patria– empezaba a latir, más fuerte que nunca, en el pecho plural de la Patria.

EL LEGADO

A juicio del gran historiador Eusebio Leal Spengler, al presentar el texto Los silencios quebrados de San Lorenzo, de Rafael Acosta de Arriba, «el legado más importante de Céspedes ha sido considerarnos a todos cubanos».

Céspedes murió solo, pero su causa sobrevivió a las divisiones y al desánimo. En su vida se resumen las contradicciones más humanas del héroe: fue líder y exiliado, presidente y proscrito, padre y mártir. Pero, sobre todo, fue un hombre fiel a sí mismo, a su palabra, a Cuba.

Dicen que, cuando el amanecer recorre las lomas de San Lorenzo, un rayo de sol, como una lanza de oro, se inclina para saludar al hombre que no claudicó, al cubano que, aún traicionado y solo, eligió la lealtad como forma de eternidad.

Fuentes consultadas:

Los silencios quebrados de San Lorenzo, de Rafael Acosta de Arriba.

El diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes, de Eusebio Leal Spengler.

¿Cómo murió Carlos Manuel de Céspedes?, de Ciro Bianchi Ross.