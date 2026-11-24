El Centro Fidel Castro Ruz, fundado el 25 de noviembre de 2021 y ubicado en la capital cubana, conmemoró su quinto aniversario como institución concebida para preservar, estudiar y difundir el pensamiento, la vida y la obra del Comandante en Jefe Fidel Castro. La cita político-cultural unió otra significación histórica: el décimo aniversario de la desaparición física del Líder Histórico de la Revolución Cubana.

Su director, René González Barrios, explicó que la institución -única de su tipo en el país y el mundo- asumió desde su creación el rescate de la memoria histórica no solo de Fidel, sino también de la Revolución Cubana, bajo la máxima de «prohibido no soñar».

El encuentro reunió a fundadores, trabajadores, invitados y representantes de instituciones cubanas, entre ellos el vicejefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba, Elier Ramírez Cañedo; el jefe de la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental, Alberto Alvariño Atiénzar; y la directora adjunta de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, Perla Rosales.

«La obra de la Revolución no es la obra de un solo hombre, es la obra de un pueblo liderado por ese gigante que fue émulo de José Martí, que fue Fidel», afirmó González Barrios.

A su vez, el programa cultural estuvo a cargo de la Escuela Elemental de Música Paulita Concepción, cuyo conjunto de cuerdas interpretó Cabalgando con Fidel, de Raúl Torres, y La gran rebelión, de Frank Fernández, mientras que los estudiantes de saxofón acercaron La bayamesa y La camagüeyana.

A ellos se sumó el coro de la enseñanza primaria de la misma institución educativa, que cerró con Cuba, qué linda es Cuba, de Eduardo Saborit, junto a Y en eso llegó Fidel, de Carlos Puebla.

En declaraciones a la prensa, el director del centro, René González Barrios, recordó que la institución se construyó en medio de la COVID-19, con un esfuerzo de equipo que involucró a proyectistas, arquitectos, artistas, historiadores y constructores, y que contó con el apoyo permanente del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

González Barrios destacó el crecimiento de los fondos del Centro, enriquecidos por donativos de personas en Cuba y en el exterior, así como la creación del Fondo de la Palabra, que recoge testimonios de quienes tuvieron vínculos con el Comandante en Jefe.

Para la fundación del Centro digitalizamos en menos de un año más de 40 000 fotos, resaltó al hablar sobre el proceso de digitalización, y señaló que actualmente trabajan en lograr lo mismo con más de dos millones de imágenes.

Sobre el vínculo con la cultura, el director recordó que para Fidel «la emancipación del hombre estaba en la educación y la cultura», y mencionó la creación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, la Imprenta Nacional de Cuba -cuyo primer libro fue Don Quijote de la Mancha- y la Campaña de Alfabetización.

«No le decimos al pueblo cree, le decimos lee», citó.

El acto incluyó las palabras de Octavio de Jesús Pérez Marrero, fundador del centro, quien recordó los inicios del proyecto, el esfuerzo por hacerlo realidad y cómo a lo largo de cinco años han recibido más de 236 000 visitantes de 179 países, además de organismos y organizaciones internacionales.

Cumplamos con dignidad y honor defendiendo la misión encomendada, sobretodo en estos momentos difíciles, y que el ejemplo de nuestro Comandante nos siga guiando para alcanzar la prosperidad que nuestro pueblo se merece, finalizó.

La joven Katheryn Acanda Chapman, también fundadora, habló en nombre de las nuevas generaciones: «Desde el respeto, la admiración y el orgullo personal y colectivo, quiero destacar el trabajo que cada uno de ustedes ha hecho en este Centro. Lo han convertido para Cuba y al mundo en ejemplo, guía y un lugar donde recordar y sentir a Fidel», expresó.

«El día que nos sintamos satisfechos dejaremos de ser fidelistas», había advertido el director tras reconocer que aún quedan retos por superar.

La jornada concluyó con el compromiso de continuar la batalla por la digitalización, el perfeccionamiento de las publicaciones y la implementación del programa nacional de estudio del pensamiento y la vida de Fidel Castro Ruz.