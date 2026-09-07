El bloqueo no castiga a un gobierno, castiga la vida cotidiana de todo un pueblo (+Video)

El bloqueo de Estados Unidos castiga la vida cotidiana del pueblo cubano

Bruno Rodríguez Parrilla denunció ante la prensa nacional y extranjera el impacto del cerco económico, comercial y financiero en el acceso a combustibles, agua, medicamentos, servicios de salud y transporte, y subrayó que «no castiga a un gobierno, castiga la vida cotidiana de un pueblo en todos los ámbitos».

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba constituye un acto de «castigo colectivo» que impacta directamente en la vida cotidiana de las familias cubanas, afirmó Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y ministro de Relaciones Exteriores, durante la presentación ante la prensa nacional y extranjera acreditada en el país del Informe de Cuba sobre el Bloqueo.

El titular de Relaciones Exteriores explicó que el informe que tradicionalmente presenta la República de Cuba al Secretario General de las Naciones Unidas, a solicitud de este, «aporta información rigurosa sobre los daños económicos, comerciales y financieros del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba».

Sin embargo, subrayó que en esta ocasión se pone énfasis en «el impacto tremendo en las personas, en las familias cubanas, en definitiva, en todo nuestro pueblo», porque «el bloqueo no castiga a un gobierno, castiga la vida cotidiana de un pueblo en todos los ámbitos, es un acto de castigo colectivo».

Ese impacto, señaló, se expresa en «los largos meses viviendo con solo dos o tres horas diarias de electricidad o menos, con los alimentos echándose a perder, el calor que no deja dormir, los padres abanicando a sus bebés, los niños en penumbras haciendo sus tareas escolares, los jóvenes sin conectividad o sin recreación, los abuelos sin televisión o a veces incluso radio, toda la vida familiar dañada».

Rodríguez Parrilla denunció, además, el impacto de las medidas dirigidas contra el suministro de combustibles. Recordó que la orden ejecutiva del Presidente de Estados Unidos, del 29 de enero, «decretó el bloqueo de combustibles que impide los suministros, incluso pagados, por la amenaza de sanciones», al tiempo que «intimida a las compañías dueñas de los buques, tanqueros y los acosa».

«Amenaza a las navieras y les prohíbe transportar incluso partes y piezas para las termoeléctricas o para sistemas fotovoltaicos», señaló.

En ese sentido, explicó que «un barco de crudo de 100 000 toneladas permitiría reducir drásticamente los apagones por aproximadamente dos semanas», mientras que la importación de fuel y diésel para los grupos electrógenos de la llamada generación distribuida permitiría «reducir el apagón al mínimo». Sin embargo, «el bloqueo de combustible impide importarlos».

Cuba, precisó, «ha cambiado aceleradamente la matriz energética con la fuente solar», pero también en este ámbito se han incrementado las presiones. «Ahora se amenaza a las navieras para que no traigan tampoco paneles solares ni baterías para los nuevos parques fotovoltaicos que hemos aprendido a instalar en solo 45 días», denunció.

El bloqueo energético, agregó, tiene consecuencias que van más allá de la interrupción del servicio eléctrico. «El castigo se expresa en las semanas sin abasto de agua», afirmó.

Explicó que las fuentes de abasto de agua funcionan mediante conjuntos de motores eléctricos que se detienen durante los apagones y que, incluso ante una interrupción breve, «requiere después varias horas para recuperar la presión de agua en las conductoras».

La misma situación, señaló, afecta a «las plantas de bombeo, las estaciones de rebombeo y los impulsores en las tuberías». Aunque estos sistemas se protegen con grupos electrógenos, «estos funcionan también con fuel o diésel que no nos dejan importar».

«El bloqueo nos priva de recursos, tampoco nos permite importar partes y piezas para esos grupos electrógenos», denunció. No obstante, afirmó que «trabajamos arduamente para movilizar grupos electrógenos con capacidad de funcionar y para asegurar energía fotovoltaica al suministro de agua».

UN APAGÓN PUEDE DEFINIR UNA VIDA

Las consecuencias adquieren una dimensión especialmente dramática en el sistema de Salud Pública. «El bloqueo energético castiga a los niños recién nacidos que para sobrevivir dependen del funcionamiento estable de un equipo médico, como una incubadora, por ejemplo», sostuvo.

Cuando ocurre un apagón y falla el grupo electrógeno del hospital, «los médicos tienen que salvarlos con técnicas aplicadas de forma manual», como ocurre para suplir la ventilación asistida. Una situación similar, enfrentan quienes esperan una cirugía, incluidos niños, ante las dificultades para garantizar el funcionamiento de los grupos electrógenos que protegen los quirófanos.

El Ministro de Relaciones Exteriores refirió que «han ocurrido hechos dramáticos en que ha habido que terminar algunas cirugías mayores con el alumbrado de lámparas recargables o en algún caso con la luz de los teléfonos móviles del personal médico».

«Saben las personas que están pendientes de una cirugía que este servicio está limitado precisamente por la falta de electricidad que genera, sobre todo, la falta de combustible», afirmó.

A pesar de estas limitaciones, destacó que «se ha hecho un gran esfuerzo con resultados alentadores para proteger con sistemas fotovoltaicos a los hospitales, policlínicos y otros centros de salud».

El bloqueo, agregó el Canciller, «castiga a quienes tienen un enfermo en casa y dificultades para transportarlo al hospital o un familiar que requiere hemodiálisis» y conocen «las limitaciones por combustible del servicio de ambulancias y de otros igualmente afectados».

«Pese a todo, se han adquirido ambulancias, se garantiza un mínimo de combustible para ellas y se asegura el transporte para hemodiálisis», precisó.

La denuncia alcanzó también las dificultades para garantizar medicamentos imprescindibles. «Sufren los padres o familiares que buscan con angustia un medicamento imprescindible que puede estar en uno de los más de 7 000 contenedores que las amenazas del gobierno de Estados Unidos a las compañías navieras no dejan llegar a la isla o que se produce en Cuba, pero cuyas materias primas o insumos están en otro contenedor», explicó.

Al referirse a los indicadores de mortalidad infantil, Rodríguez Parilla señaló que los datos muestran «un aumento de la mortalidad infantil de cuatro por cada 1 000 nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025». Y enfatizó: «Son niños, no son números».

«Son las muertes que no debieron ocurrir por privarse a Cuba y a su sólido y eficaz sistema de salud pública de recursos legítimos», afirmó, al tiempo que recordó que se trata del sistema encargado de «cuidar a una mujer embarazada, tratar a un niño enfermo y atender a quien llega a una urgencia médica».

«La salud necesita los recursos, los pacientes necesitan los tratamientos a tiempo que el cerco energético y las medidas contra las navieras impiden llegar a Cuba», sostuvo.

La crueldad del bloqueo, concluyó en este segmento de su intervención, también se expresa «en los miles y miles de cubanos y cubanas que luchan a diario sin transporte público para llegar al trabajo porque el parque automotor está prácticamente paralizado sin combustible».

LOS DAÑOS DEL BLOQUEO, DURANTE MARZO DEL 2025 Y FEBRERO 2026, INCREMENTARON A UN 7% POR ENCIMA DEL AÑO ANTERIOR

El canciller cubano informó que los daños del bloqueo en el período de marzo de 2025 a febrero de 2026 alcanzaron la cifra de 8 083 000 000 de dólares, lo que representa un incremento del 7 por ciento por encima del récord registrado el año anterior.

Asimismo, aseguró que los daños acumulados en décadas de aplicación del bloqueo ascienden a 178 700 000 000 de dólares a precios corrientes, un 4,7 por ciento más elevado que lo informado.

El informe estima que, de no existir el bloqueo, el Producto Interno Bruto de Cuba a precios corrientes habría crecido significativamente en 2025, lo que expresa oportunidades de revitalización productiva, exportación y desarrollo social perdidas por los efectos del castigo colectivo.

Rodríguez Parrilla señaló que, a pesar del recrudecimiento extremo del bloqueo con la orden ejecutiva del primero de mayo, que provoca sufrimientos y angustias a las familias cubanas por la depresión de los ingresos reales y el encarecimiento de la vida, Cuba ha logrado iniciar el curso escolar con garantías y aseguramiento en condiciones de universalidad, equidad y calidad «que países latinoamericanos o los propios Estados Unidos en comunidades de bajos ingresos», asegurando el financiamiento anual indispensable para la educación especial de niños y jóvenes con discapacidades.

Puntualizó que el bloqueo de combustible y las amenazas contra las navieras producen apagones, impiden el abasto de agua y afectan todos los servicios a la población. La hostilidad y la agresión alcanzan todos los ámbitos de la vida, y no se trata de daños colaterales, sino de las víctimas de un diseño agresivo y un plan fríamente calculado.

Refirió que el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el 8 de enero de 2026 que, «respondiendo sobre la política contra Cuba, «no creo que se pueda ejercer mucha más presión salvo entrar y destrozar el lugar», de igual forma el secretario de Estado, Marco Rubio, que consistentemente mentía diciendo que el bloqueo de combustible no existía, declaró el 7 de agosto: "no hay válvulas de escape"».

El canciller señaló que cada vez que se crea un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloquean, y calificó ese sentimiento como el mismo espíritu destructivo detrás del genocidio que se comete en Gaza, «aunque en Cuba es silencioso, sin bombas, pero también mata.

«¿Qué país en esas condiciones podría mantener la paz, el consenso social, la estabilidad, la participación de los ciudadanos en las soluciones a las dificultades y la seguridad ciudadana?

Cuba nunca se dejará vencer. Se atiende hoy con gran esfuerzo las necesidades más perentorias de la población, se mantiene y se propone mejorar las políticas sociales como máxima prioridad sin que nadie quede desamparado. Avanzaremos rápida y resueltamente en la aplicación de los cambios económicos y sociales recientemente aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular».

«CUBA NO ES UNA AMENAZA. EL BLOQUEO, SÍ»

Foto: Cancillería de Cuba

Rodríguez Parrilla denunció también el discurso y las acciones de sectores políticos estadounidenses que promueven la confrontación con Cuba y abogan por una agresión contra la Isla.

«Se producen a diario declaraciones terribles no solo de funcionarios oficiales, sino también de congresistas rabiosamente anticubanos, de figuras neofascistas extremadamente conservadoras de la política estadounidense, de herederos de los esbirros y ladrones que lucraron en la dictadura de Fulgencio Batista», afirmó.

Se refirió asimismo a quienes «piensan que la solución de Cuba es el tutelaje de los Estados Unidos» y a quienes pretenden entregar el país «a las peores fuerzas de Miami que vivieron siempre en la industria anticubana».

«Son los políticos que llaman a la violencia, que amparan acciones terroristas, que instigan a la desestabilización de Cuba y que instan permanentemente al presidente de los Estados Unidos a una agresión militar directa contra nuestro pueblo», denunció.

Para el Canciller, «cerrar todas las salidas económicas de un país significa asfixiar a una población en su conjunto e intentar en ese empeño inducir una crisis humanitaria por la vía del castigo colectivo».

Frente a ello, aseguró: «No habrá una crisis humanitaria en Cuba porque nuestro pueblo es profundamente solidario, comprende y tiene elevada conciencia de las causas, de los problemas y sufrimientos que afrontamos, se moviliza colectivamente en estrecha unidad y es sujeto protagonista de los cambios que estamos introduciendo».

Esos cambios, explicó, buscan responder «a problemas del pasado y a la durísima coyuntura actual», mediante «una actualización y cambios de nuestro modelo económico y social, orientado a la justicia social, a la igualdad de oportunidades y a la dignidad de las cubanas y cubanos».

Rodríguez Parrilla rechazó igualmente los argumentos utilizados para justificar la política estadounidense contra Cuba.

«No es un ataque a un gobierno con el que el vecino del norte tiene diferencias políticas. No es de ninguna manera un acto de legítima defensa de la principal potencia militar nuclear, tecnológica y económica del planeta», sostuvo.

Tampoco, afirmó, «protege ningún interés nacional ni de los ciudadanos ni empresarios estadounidenses» ni «representa ni responde a la voluntad, los sentimientos ni los intereses de los contribuyentes, de los electores de este país».

La política de Washington, agregó, tampoco responde «a los sentimientos y los intereses de la inmensa mayoría de los cubanos residentes en el exterior, en particular de los residentes en los Estados Unidos ni de sus descendientes que quieren para sus familias, para su nación, para su Patria, lo mejor».

El Canciller rechazó además la acusación de que Cuba constituya una amenaza para Estados Unidos.

«Cuba no es una amenaza. El bloqueo, sí. No es de ninguna manera Cuba una amenaza. Somos un país de paz, queremos y merecemos la paz», enfatizó.

«Junto al criterio ampliamente mayoritario de la comunidad internacional, reitero ahora y vamos a reiterar en Naciones Unidas: acaben de poner fin al bloqueo. Déjenos vivir en paz», reclamó.

LA SUPUESTA AYUDA HUMANITARIA: «ELLOS MIENTEN CONSTANTEMENTE»

Ante una pregunta de la prensa sobre los 100 millones de dólares de supuesta ayuda humanitaria anunciados por el Gobierno de Estados Unidos, Rodríguez Parrilla afirmó categóricamente: «Sí, ellos mienten constantemente».

Explicó que «el ofrecimiento de los supuestos 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba se hizo público insólitamente en la Santa Sede cuando ni siquiera era conocido por las iglesias cubanas ni por nuestro gobierno».

Recordó que, después de que el Gobierno cubano «hubiere aceptado y facilitado la ayuda humanitaria por tres millones de dólares» en respuesta a los daños provocados por el huracán Melissa, se había realizado un ofrecimiento de nueve millones adicionales. Sin embargo, «alguna aritmética oscura en el Departamento de Estado redujo esta cifra a seis millones de dólares», oferta que fue aceptada por instituciones religiosas internacionales y por las iglesias en Cuba y el Gobierno cubano.

«De esos que eran nueve y fueron después seis millones se ha ejecutado algo más de un millón», informó.

Sobre los 100 millones de dólares anunciados posteriormente, precisó que «se ha ejecutado el envío de un módulo de alimentos y de productos de aseo para 700 familias cubanas».

Por ello, emplazó nuevamente al Gobierno de Estados Unidos, «en particular al Departamento de Estado», a informar «cuándo comienza a ejecutarse esa ayuda humanitaria, si incluirá medicina y alimentos, que es una verdadera prioridad para nuestro pueblo y por qué demora largos meses en ejecutarse». «¿Cuándo empezará y sobre todo cuándo terminará?», cuestionó.

El Canciller reiteró que «Cuba acepta siempre toda ayuda humanitaria ofrecida desde cualquier rincón del planeta» cuando se realiza bajo las prácticas internacionales y las normas de cooperación reconocidas por las Naciones Unidas, «que siempre excluyen totalmente cualquier condicionamiento, cualquier manipulación política».

«No debe nadie lucrar políticamente con la necesidad ni el sufrimiento», afirmó, al tiempo que subrayó que también se excluye «cualquier fórmula lesiva a la soberanía nacional».

Informó, además, que el Gobierno cubano mantiene «estrecho contacto con las iglesias cubanas» que participarán en la distribución de esas ayudas y les brindará «todo su apoyo para que sea rápida y eficaz».

LAS CONVERSACIONES NO MUESTRAN AVANCES NI PROGRESOS

Sobre las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, el Ministro de Relaciones Exteriores confirmó que «ha habido conversaciones con el Departamento de Estado» y que «se mantienen comunicaciones en este sentido».

Sin embargo, precisó que «dichas conversaciones no muestran avances ni progresos a partir de la falta de voluntad del gobierno de los Estados Unidos».

Cuba, afirmó, «reitera que estará dispuesta a continuar dichas conversaciones sobre bases del derecho internacional, sin precondiciones, en igualdad soberana, en absoluto pie de igualdad, sobre bases de respeto mutuo, beneficio recíproco para nuestros pueblos sin injerencia en nuestros asuntos internos».

«No ha habido, ni hay negociaciones, ni existen acuerdos u hojas de ruta», aseguró.

LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS SON UNA FACULTAD SOBERANA DE CUBA

No ha habido ningún pronunciamiento oficial del Gobierno de Estados Unidos sobre los cambios económicos y sociales decididos recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, informó Bruno Rodríguez Parrilla.

«No ha habido esos pronunciamientos y la verdad es que no hace ninguna falta que los haya porque se refieren al ejercicio de las facultades soberanas de la República de Cuba que residen indeclinablemente y únicamente en el pueblo cubano», afirmó.

No obstante, señaló que Cuba recibe constantemente «señales y preguntas de amplios sectores de la sociedad estadounidense, de personas, de cubanos residentes en ese país, de empresarios y compañías, personas de negocios, personas de buena voluntad» y de «figuras del Congreso de los Estados Unidos, políticos de distintos estados», interesados en conocer las oportunidades que abren las transformaciones para ampliar los vínculos comerciales, de cooperación y de inversión.

«Sobre todo contrastan la amplitud de estas transformaciones con el estrechamiento del cerco energético y de la persecución a las navieras que transportan suministros a Cuba», explicó.

En ese contexto, dijo, preguntan «cómo podrían hacerlo en esas circunstancias» y muestran particular interés por conocer el contenido de los más de 7 000 contenedores que permanecen afectados por las medidas de presión.

«Nos llama la atención que pregunten consistentemente qué viene en esos más de 7 000 contenedores, si esos contenedores han sido pagados ya, si responden a relaciones contractuales, a contratos firmados con navieras internacionales y quiénes son las entidades que en Cuba han contratado esas cargas», señaló.

El Canciller destacó que estos interlocutores «se asombran» cuando conocen que «la mayor parte de esas cargas han sido contratadas por pequeñas, medianas compañías privadas cubanas» y que «el grueso de esas cargas son alimentos, medicinas y dispositivos médicos».

Se trata, precisó, de «cargas previamente contratadas y pagadas según las reglas universalmente aceptadas de comercio internacional».

Rodríguez Parrilla calificó la política de estrangulamiento energético como «impropia de una situación de paz», al considerar que «es un acto de guerra, que afecta la libertad de comercio y la libertad de navegación».

LOS DAÑOS DEL CERCO ENERGÉTICO AÚN NO ESTÁN INCLUIDOS

Al referirse al cálculo de las pérdidas ocasionadas por el bloqueo, Rodríguez Parrilla explicó que la cifra presentada ante la prensa «es un cálculo riguroso que se basa en una metodología basada en estándares internacionales».

Recordó que dicha metodología «fue hace ya unos cuantos años auditada por una comisión del Congreso de los Estados Unidos que la declaró con arreglo a las prácticas contables internacionales y metodológicamente rigurosa».

Precisó que la cifra presentada «no incluye los daños del cerco energético ni incluye los daños de las sanciones secundarias», cuyos efectos, en el caso de la orden del 29 de enero, «se produjeron ya desde la semana subsiguiente».

Por ello, anunció que, «lo más pronto que podamos trataremos de cerrar las estadísticas de este año», manteniendo la metodología establecida por las entidades cubanas reguladoras de la estadística económica y la metodología derivada de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que solicita al Secretario General informar sobre su cumplimiento. «No hemos querido alterar esa metodología», sostuvo.

No obstante, adelantó que «los daños en estos meses multiplican los daños que se produjeron en el periodo precedente».

CUBA SE PREPARA PARA DEFENDER SU INDEPENDENCIA

Ante una pregunta sobre las recientes órdenes ejecutivas de Washington que califican a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional y sobre la posibilidad de una acción militar directa, el Canciller fue categórico: «Mienten. Mienten constantemente».

A su juicio, esa política de agresión y bloqueo «concita tanto aislamiento y descrédito internacional para el Gobierno de los Estados Unidos».

Pero advirtió que Cuba toma en serio las amenazas porque «no solo descansan en la retórica», sino también en

«los testimonios de numerosas fuentes serias, analistas, entidades no gubernamentales estadounidenses que presentan evidencia de que el Gobierno de Estados Unidos realiza preparativos militares reales».

«Cuando uno escucha desde el presidente al secretario de Estado, como muy recientemente al secretario de guerra, diciendo que una agresión militar directa contra Cuba está entre las opciones que están sobre la mesa del presidente de los Estados Unidos, claro que uno tiene que tomarse en serio esas amenazas», afirmó.

Ante ese escenario, «nuestro pueblo, nuestro Estado las toma muy en serio y se prepara para defender con determinación, a ultranza, nuestra independencia, soberanía e integridad territorial».

Rodríguez Parrilla expresó, no obstante, la esperanza de que esas amenazas «nunca se hagan realidad», pues «provocaría un verdadero baño de sangre», con pérdidas de vidas cubanas y también de «jóvenes estadounidenses que serían enviados a una guerra que no quieren, que no es suya».

Esa eventual agresión, sostuvo, «no responde al menor interés nacional ni de los ciudadanos ni del pueblo estadounidense».

«Defenderemos con igual determinación que en el pasado nuestra independencia, soberanía e integridad territorial», reiteró.

«Ante el Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba, denuncié el grave daño que provoca el bloqueo genocida del gobierno de EE.UU.», señaló en su cuenta en X el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

«Son 8 mil 83 millones 300 mil dólares los perjuicios provocados por la política de asfixia económica estadounidense entre el 1ro de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, una cifra récord, un 7 % superior a la reportada en el informe anterior.

«Los daños acumulados ascienden a 178 mil 700 millones 500 mil dólares a precios corrientes, un 4,7 % más que lo informado en el reporte previo».

Cifras generales

- El monto total de los perjuicios a Cuba derivados del bloqueo en el período desde el 1ro marzo de 2025 al 28 febrero de 2026, muestra una cifra récord de 8 083 300 000 USD, un 7 % superior a la muy elevada cifra reportada en el informe anterior.

- Los daños acumulados a lo largo de los años de aplicación del bloqueo ascienden a la cifra de 178 700 500 000 USD a precios corrientes, un 4,7 % mayor a la informada en el reporte pasado

- Tomando el fuerte aumento del precio del oro frente al dólar, arroja un acumulado de 3 896 505 000 000 USD.

- De no existir el bloqueo, el PIB de Cuba a precios corrientes en 2025 hubiese sido un 10,8 % superior al valor estimado para ese año.

Cerco energético

- Al cierre de mayo de 2026 se cuantificaron 2 millones 667 mil 800 toneladas menos de combustibles disponibles en el país de lo planificado

- Un diagnóstico del sistema electro-energético cubano al cierre de mayo de 2026 refleja que existen alrededor de 1 400 mw de potencia disponible que no generan electricidad por falta de combustible

- Más específicamente, la generación con motores Diésel se comportó al 18.5 por ciento dejándose de generar 338.3 GWH por esta tecnología

- Igualmente, por la tecnología de motores Fuel, solo se generó el 14.5 por ciento de lo previsto, dejando degenerar 644.5 GWh.

- En el sector de la economía, solo se ha podido servir el 54.6 por ciento de un plan de electricidad que ya presentaba déficit.

- En el sector residencial el plan se cumple al 83 por ciento, lo que representa más de 20 horas de interrupción eléctrica

- La generación térmica en el año 2025 produjo 7 789 GWH lo que representa una reducción de 1 046,6 GWH con respecto al año 2024

- Se mantienen 11 de las 15 unidades existentes fuera del ciclo de mantenimiento capital.

Salud:

- La precariedad afecta a incubadoras, pesas y más del 95% del equipamiento, todos dependientes de una energía que nunca es segura.

- La lista de espera quirúrgica en el país alcanza la cifra de 100 000 pacientes, de los cuales 12 000 son niños.

- Se ha dificultado la atención de 2888 pacientes que dependen de tratamientos de hemodiálisis

- El número de personas que mueren por cáncer en el país ha aumentado significativamente, superando ya las 70 por día.

- Aunque los índices de supervivencia cubanos siguen siendo superiores a los de países de ingresos medios y bajos, e incluso a las metas de la OMS, estos han disminuido en los últimos años. En el caso de los niños y jóvenes, la supervivencia cayó de un 85% a un 65%.

Educación:

- Ha limitado el traslado de los estudiantes y docentes que viajan en todo el país, que son cerca del 30% de la matrícula.

- Por ejemplo, la Escuela de Educación Especial Flor de la Revolución, que atiende a 232 niños de siete municipios de la habana con discapacidades visuales requiere de un transporte escolar estable para poder brindar la atención requerida a los alumnos.

Alimentación

- Durante la campaña de frío agrícola finalizada en los primeros meses de 2026, como promedio solo se pudo regar 2 horas diarias de las 16 horas que como promedio deben regar las máquinas

- El equipo país de Naciones Unidas en Cuba reportó que contaban con alrededor de 20 000 toneladas de alimentos preposicionados en el territorio nacional cuya distribución a comunidades vulnerables estaba siendo muy lenta a raíz del déficit de combustibles.

El informe disponible aquí:

Informe de Cuba marzo 2025- febrero 2026