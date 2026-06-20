Canciller de Vietnam visitará Cuba, del 20 al 23 de junio

Durante su estancia en La Habana, el ministro Le Hoai Trung actualizará a las autoridades del Partido Comunista de Cuba sobre los resultados del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam, que tuvo lugar en Hanói, en enero pasado.

Sostendrá conversaciones oficiales con su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla y cumplirá un programa oficial que contribuirá a fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación entre Vietnam y Cuba.

Esta visita es expresión de la voluntad compartida de los pueblos, Partidos y Gobiernos de Vietnam y Cuba de seguir consolidando sus relaciones bilaterales.