Canciller de Cuba ratifica condena al terrorismo
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba

Tomado de Prensa Latina

Jueves, 21 Agosto 2025 09:48

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró hoy su firme condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, con motivo del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a Víctimas del Terrorismo.

A propósito de la fecha, el canciller recordó en X que la nación caribeña ha sido víctima de terrorismo de Estado y actos organizados, financiados y ejecutados desde Estados Unidos con tres mil 478 personas asesinadas y dos mil 99 lesionados con discapacidad.

Las operaciones encubiertas de Washington comenzaron en 1959, y desde entonces se organizaron, ejecutaron, y financiaron miles de actos de sabotaje.

Estos incluyen agresiones económicas, militares, biológicas, psicológicas, diplomáticas, mediáticas y de espionaje e intentos de asesinato a líderes, a las que se suma el recrudecimiento sistemático del sexagenario bloqueo de ese país, aún en medio de la pandemia de la Covid-19, lo que refuerza su carácter genocida.

Entre algunos ejemplos de esa política se encuentran el estallido en pleno vuelo de una nave de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo tras un atentado con explosivos orquestado en 1976 por los connotados terroristas Luis Posada Carriles (1928-2018) y Orlando Bosch (1926-2011), al servicio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Conocido como el Crimen de Barbados, el hecho segó la vida de los 24 integrantes del equipo juvenil de esgrima, quienes regresaban a su país tras competir exitosamente en el IV Campeonato Centroamericano y del Caribe de ese deporte, efectuado en Venezuela. En total murieron 57 cubanos, 11 guyaneses y cinco coreanos.

El Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del terrorismo, proclamado en 2017 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, invita a escuchar las voces de sobrevivientes de estos actos y sus experiencias para generar un cambio positivo.