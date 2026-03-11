CMHW
Canciller cubano sostiene comunicación telefónica con sus pares de Kuwait, EAU y Qatar
Foto: Archivo.

Tomado de Cubadebate

Miércoles, 11 Marzo 2026 10:20

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo este martes conversaciones con sus pares de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar para intercambiar opiniones sobre la escalada estadounidense en el Oriente Medio.

«Sostuve conversaciones telefónicas con el ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Kuwait, el Jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah; el viceprimer ministro y canciller de Emiratos Árabes Unidos, el Jeque Abdullah Bin Zayed; y Sultán bin Saad Al-Muraikhi, Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Qatar», acotó en la red social X.

Rodríguez subrayó el principio del respeto a la soberanía nacional e integridad territorial de todas las naciones de la región, incluido el llamado a preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo en este delicado momento.

Asimismo, destacó los lazos de amistad que unen a Cuba con esas naciones árabes y alertó sobre la impredecibles consecuencias que puede traer una escalada armamentista para la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional.