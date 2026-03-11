Canciller cubano sostiene comunicación telefónica con sus pares de Kuwait, EAU y Qatar

«Sostuve conversaciones telefónicas con el ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Kuwait, el Jeque Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah; el viceprimer ministro y canciller de Emiratos Árabes Unidos, el Jeque Abdullah Bin Zayed; y Sultán bin Saad Al-Muraikhi, Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Qatar», acotó en la red social X.

Rodríguez subrayó el principio del respeto a la soberanía nacional e integridad territorial de todas las naciones de la región, incluido el llamado a preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo en este delicado momento.

Asimismo, destacó los lazos de amistad que unen a Cuba con esas naciones árabes y alertó sobre la impredecibles consecuencias que puede traer una escalada armamentista para la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional.