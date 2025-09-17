Canciller cubano presenta actualización del Informe sobre el bloqueo (+Video)

El bloqueo es la principal limitante para el desarrollo de Cuba

Más del 80 % de los cubanos han nacido en un país con bloqueo, denunció Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y ministro de Relaciones Exteriores al presentar a la prensa el informe de Cuba sobre el Bloqueo correspondiente al periodo marzo de 2024 a febrero de 2025.

Foto: Wennys Díaz Ballaga

Rodríguez Parrila significó que el daño en ese periodo asciende a más de 7 556 millones de dólares, lo que ejemplifica el crecimiento del daño provocado por el Gobierno de Estados Unidos, por el recrudecimiento de estas medidas para asfixiar la economía del país.

Manifestó que de no existir el bloqueo el Producto Interno Bruto en el país hubiera crecido un 9,2 %.

La presentación, ante representantes de la prensa nacional y extranjera, se transmitió en vivo a través de los canales Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, así como por la página oficial en Facebook de la Cancillería de Cuba.